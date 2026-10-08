Cuándo y dónde es Meat and Fire: la primera vez en Buenos Aires del festival internacional

El evento nacido en Barcelona y reúne técnicas ancestrales de cocción a las brasas con parrilleros de todo el mundo, llega este finde a la Argentina

Aunque el calendario de eventos gastronómicos de la Ciudad de Buenos Aires suele poblarse de ferias dedicadas al asado y las carnes, el próximo fin de semana largo promete una experiencia que busca marcar la diferencia por su propuesta de alcance global.

Durante tres jornadas consecutivas desembarca por primera vez en suelo argentino Meat & Fire, el célebre festival internacional nacido en Barcelona que rinde culto al fuego, la leña y las brasas.

El encuentro combina a destacados maestros parrilleros de todo el mundo preparando recetas en vivo mediante técnicas de cocción ancestrales con shows de cocina, música en directo, charlas temáticas y un mercado artesanal.

Meat and Fire en Buenos Aires: dónde es

El evento se desarrollará durante el fin de semana largo, los días sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de octubre de 2026, en las instalaciones del Hipódromo de Palermo. El acceso principal al predio estará ubicado en la intersección de la Avenida del Libertador y la Avenida Dorrego, abriendo sus puertas en el horario corrido de 12 del mediodía hasta la medianoche, manteniéndose las brasas encendidas de forma ininterrumpida a lo largo de todo el día.

Tipos de entradas, cuánto cuesta y precios en el Meat and Fire

Para acceder al predio y consumir en los diferentes puestos, la organización dispuso seis modalidades de pases que se comercializan a través de la web oficial (meatandfire.org) y en la boletería física de ingreso. Todos los tickets incluyen una copa de cristal de regalo y acceso libre a las actividades y shows en vivo:

Entrada General (Sábado, Domingo o Lunes): $15.000 por persona para el día seleccionado.

$15.000 por persona para el día seleccionado. Abono 3 Días: $30.000 por persona para ingresar las tres jornadas del festival.

$30.000 por persona para ingresar las tres jornadas del festival. Foodie Pass (Sábado, Domingo o Lunes): $35.000 por persona. Incluye el acceso diario y un saldo de 30 Meatcoins ($30.000) acreditados para consumiciones.

$35.000 por persona. Incluye el acceso diario y un saldo de 30 Meatcoins ($30.000) acreditados para consumiciones. Master of Fire: $90.000 por persona. Ofrece pase ilimitado para los tres días más un saldo de 90 Meatcoins ($90.000) para gastronomía y bebidas.

$90.000 por persona. Ofrece pase ilimitado para los tres días más un saldo de 90 Meatcoins ($90.000) para gastronomía y bebidas. Friends on Fire 3x4 (Día Individual): $45.000 (promoción grupal de 4 accesos al precio de 3 para una jornada con cuatro copas de regalo).

$45.000 (promoción grupal de 4 accesos al precio de 3 para una jornada con cuatro copas de regalo). Abono 3 Días Friends on Fire 3x4: $90.000 (acceso ilimitado durante las tres jornadas para cuatro personas con sus respectivas copas).

Para efectuar los consumos dentro del Hipódromo, el evento utiliza su propia moneda oficial denominada Meatcoin, donde 1 Meatcoin equivale a $1.000. Al ingresar, cada participante recibe una pulsera cashless que se puede cargar mediante la web oficial o en las terminales de recarga del predio (aceptando efectivo y tarjetas). Respecto del costo de la oferta gastronómica y de barras, los platos principales tienen un valor estandarizado de 17 Meatcoins ($17.000), las cervezas o copas de vino cuestan 10 Meatcoins ($10.000) y las aguas o gaseosas entre 5 y 6 Meatcoins ($5.000 a $6.000).