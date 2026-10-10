Fuera de la tele, nuevo desafío de Marcelo Tinelli: dónde estará y quiénes lo acompañarán

El histórico conductor comenzará un nuevo ciclo pero esta vez en otra pantalla: será en un canal de streaming y en su horario nocturno de toda la vida

En un ecosistema mediático donde las nuevas plataformas y canales de streaming vieron nacer a jóvenes referentes capaces de instalarse en la agenda cotidiana —como Nico Occhiato o Migue Granados—, un histórico de la televisión abierta decidió dar el salto para redefinir su formato habitual. Marcelo Tinelli desembarca formalmente en la pantalla digital para encabezar un nuevo ciclo nocturno que busca combinar el humor clásico con el dinamismo del consumo actual.

A partir del martes 13 de octubre, al término del ciclo de Gonzalo Aziz, el canal de stream de Infobae estrenará "Dale Match", una propuesta de entretenimiento, humor y actualidad que saldrá al aire de lunes a jueves a partir de las 21 como cierre de la grilla de Infobae en Vivo. "Martes 13 hicimos treinta y cinco años de programas y nos fue bárbaro", bromeó el conductor al referirse a la fecha de inicio.

Sobre la elección de la marca, el propio Tinelli fundamentó la síntesis entre su recorrido y las costumbres de la audiencia: "El 'dale' me parece que tiene que ver con nosotros. Y el 'match' linkea mucho a la gente a un momento donde estaba bien, donde la pasaba bien, donde había un momento de humor, un momento de reunión en familia". La denominación evoca de manera directa a Videomatch, el programa que lideró durante décadas en la pantalla chica. En ese marco, planteó su visión sobre la distribución de contenidos: "El rey es el contenido. Puede ser del año 1990 o de anoche. ¿Dónde lo ponés? Eso es lo que cambia", remarcando que el objetivo final será "cerrar el día con una sonrisa".

Dale Match, el nuevo programa de Marcelo Tinelli: quién está en el panel

La génesis del proyecto se remonta a la cobertura deportiva realizada junto a Infobae durante el último Mundial de fútbol. Según rememoró el presentador, lo que inició como un seguimiento de highlights incorporó imitación y comedia, derivando en "una cosa medio videomatchesca". A partir de allí, el fundador del medio, Daniel Hadad, impulsó la idea de consolidar el cierre de la transmisión con esa impronta. "Yo tengo muy incorporada la costumbre de ser el que cierra la transmisión. En Telefe yo cerraba. Termina un día a la una, otro a la una y cuarto", recordó Tinelli entre risas.

Dale Match, el nuevo programa de streaming de Marcelo Tinelli acompañado de nuevas caras

Para acompañarlo en la mesa, el conductor reunió a un equipo multidisciplinario integrado por Anita Martínez, Diego Castro, Carito Müller, Baulo y Pachu Peña (quien participará dos veces por semana), además de las intervenciones externas del imitador Roberto Peña. Al comparar la dinámica con la televisión tradicional, definió al grupo como una "orquesta": "Somos cinco. Todos podemos ser conductores: puede ir el plano para allá, después para el otro costado. Si digo 'voy al baño', esto sigue".

Sobre las figuras que lo escoltarán, Tinelli resaltó el talento de Anita Martínez, a quien definió como "una de las mejores comediantes", destacando que "tiene el código, ese humor que puede joder". En relación con Pachu, confesó que "me hace reír mucho ya mirarlo". Además, la transmisión seguirá de cerca la preparación física de Baulo para su pelea de boxeo en el evento Párense de Manos y acompañará el embarazo de Carito Müller con el tono humorístico del ciclo.

Stream de Tinelli en Infobae: secciones, cámaras ocultas y material de archivo

"Dale Match" estructurará su emisión a través de segmentos participativos y humorísticos que apelan a la memoria emotiva del espectador y a nuevas caras: