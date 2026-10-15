Dónde es este sábado el festival con música en vivo, merienda por $5000 y cena por $10000

La Ciudad de Buenos Aires prepara una nueva edición de Experiencia BA para este sábado con gastronomía, música y propuestas para toda la familia

La primavera en la Ciudad de Buenos Aires suma una propuesta imperdible para disfrutar de la tarde y la noche al aire libre. Este sábado 17 de octubre, de 16 a 22 horas, la Plaza de las Naciones Unidas (Av. Figueroa Alcorta 2901) se transformará en el escenario de una nueva edición de Experiencia BA. El evento combinará una amplia oferta gastronómica, música en vivo, actividades recreativas y sorpresas al pie de la emblemática Floralis Genérica, en el corazón del barrio de Recoleta.

A metros de la Facultad de Derecho y del Museo Nacional de Bellas Artes, el encuentro propone una jornada accesible para ir en familia o con amigos. La entrada será libre y gratuita, e invitan a los asistentes a llevar sus mantas o reposeras para instalarse en el parque y disfrutar del predio hasta la noche.

Experiencia BA y su patio gastronómico: 18 food trucks y precios accesibles

El atractivo central del festival estará en su patio gastronómico, que reunirá a 18 marcas y food trucks con variadas alternativas saladas, dulces, comida rápida, opciones de especialidad y gastronomía de autor. Para esta ocasión, el evento contará con precios promocionales adaptados al bolsillo: habrá opciones de cafetería y pastelería a partir de los $5.000 y platos de comida rápida o restaurantes desde los $10.000.

Entre las marcas que dirán presente en el patio gastronómico se destacan:

Cafetería y Dulces: Black Ristretto, Gobs Café de Especialidad, Le Blé, Más Dulzura Por Favor, Cremolatti, Guapaletas y puesto de pochoclos.

Comidas Saladas y Fast Food: L'Amuse Bouche, Teque Pops, Trece Perros, Lo De Gauna, Jordanas, Vera Pizza, Foodtruck Argentino, Oggi Maza, Amaranta Cocina, B2B y Slash.

Experiencia BA ofrecerá este sábado opciones de merienda por $5.000 y de comida por $10.000

Grilla de shows, stream en vivo con Martín Cirio y Bandana en Experiencia BA

La música acompañará el transcurso del evento durante toda la tarde y noche, con un lineup de DJs y transmisiones de entretenimiento en vivo:

16:15 hs: Apertura a cargo de DJ Francois.

17:30 hs: Set en vivo de Sele Masessa & Virrshi DJ.

19:20 hs: Transmisión de Stream en vivo con Martín Cirio y Bandana.

21:10 hs: Cierre musical de la jornada a cargo de Axel Caram.

Entretenimiento y actividades para todas las edades

El predio contará además con áreas dedicadas a la recreación y el entretenimiento infantil y juvenil:

Espectáculos itinerantes: Circo y malabares desde las 16:00.

Espacio de arte: Talleres y actividades de 16:30 a 18:30.

Maquillaje y Glitter: Stand gratuito de 17:00 a 19:30.

Sectores de juegos: Plaza de inflables, plataforma de video 360° y zona de juegos pensada para adolescentes.

Al tratarse de una actividad al aire libre, desde la organización recomiendan verificar el pronóstico del tiempo antes de salir ante una eventual reprogramación por clima.