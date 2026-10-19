Otra icónica golosina se sumó al lanzamiento de cajas coleccionables

Se trata de uno de los caramelos más populares del país, que ahora puede conseguirse con un packaging especial para guardar y coleccionar

El mercado de las golosinas en Argentina sumó una nueva propuesta enfocada en la nostalgia y el coleccionismo. En esta oportunidad, los emblemáticos Palitos de la Selva —los tradicionales caramelos masticables sabor frutilla y vainilla reconocidos por sus envoltorios ilustrados con animales— presentaron su primera edición especial en lata coleccionable con forma de corazón.

El lanzamiento se enmarca en una tendencia comercial que viene repitiéndose con fuerza en el sector de kioscos y golosinas, donde marcas históricas del mercado nacional apuestan por envases rígidos, latas retro o cajas temáticas para transformar productos cotidianos de consumo masivo en objetos de colección o regalos para fechas especiales.

Palitos de la Selva: diseño retro y un clásico que no pierde vigencia

El nuevo contenedor metálico mantiene la identidad gráfica tradicional del producto. Sobre un fondo rosa se despliegan motivos de vegetación selvática junto con el logotipo clásico de la marca. En su interior, el envase incluye un surtido de los caramelos masticables tradicionales.

Así es la lata coleccionable de Palitos de la Selva para los amantes de los caramelos

La propuesta apunta tanto al público infantil como al segmento adulto movilizado por la nostalgia, posicionándose como una opción de regalo para aniversarios, cumpleaños o festividades como San Valentín y Halloween. A partir de las imágenes difundidas en redes sociales como TikTok e Instagram, la lata comenzó a generar interés entre coleccionistas y fanáticos de las golosinas retro.

Cuánto cuesta la lata coleccionable de Palitos de la Selva

De acuerdo con relevamientos en cadenas de golosinas, tiendas de regalería y plataformas de comercio electrónico (como la firma Antojos), la lata coleccionable se comercializa a un valor aproximado de $15.900 pesos. Al tratarse de una edición limitada, la disponibilidad del producto está sujeta al stock de cada punto de venta.