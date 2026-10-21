Día Mundial de la Pasta: que locales ofrecerán 2x1 y descuentos en Buenos Aires
Este domingo 25 de octubre se celebra el Día Mundial de la Pasta y la Ciudad de Buenos Aires se suma a los festejos con una jornada llena de beneficios económicos para los vecinos. A través de una iniciativa impulsada por BA Capital Gastronómica junto al Centro de Fabricantes de Pastas Frescas de la Capital Federal, comercios y fábricas artesanales de distintos barrios porteños ofrecerán promociones especiales que incluyen desde un 50% de descuento en la segunda unidad hasta esquemas 2x1 en productos seleccionados.
La propuesta busca ponderar la importancia cultural y comercial de las casas de pastas, comercios tradicionales que forman parte del ADN gastronómico porteño transmitiendo recetas de generación en generación. Para facilitar el recorrido de los consumidores, se habilitó un mapa interactivo oficial donde se pueden consultar los puntos exactos de venta, los horarios de atención y el detalle de los beneficios que aplica cada establecimiento adherido.
Día de la Pasta en Buenos Aires: casas de pastas y fábricas con descuentos
A continuación, el listado completo de los locales y cadenas que formarán parte de la jornada de promociones este domingo 25 de octubre:
- ¡Quiero más..!
- Al Buen Tallarín de Pablo
- Allora pastas
- Bella Italia Pastas
- Da Mangiare - Pastas Artesanales
- Fábrica de Pastas Frescas La Nonna
- Fabrica de Pastas Frescas La Buenos Aires de Paco (y sucursal La Buenos Aires de Paco)
- Fratelli
- Jockey Club Pastas
- La Esmeralda (Pastas Frescas)
- La Juventud Argentina
- La Perla de Congreso
- La Vera Pasta
- Lacroze Pastas Bocoya
- Margarita Cafe y Resto
- MASSIMA Pastas & Co
- Mondo, Pastas de La Juvenil
- Monti Bar de Pastas (sucursales Barracas, Núñez, Agronomía, Boedo, Caballito, Colegiales, Mataderos y Villa Crespo)
- Pastas El Sembrador (Pastas Artesanales)
- Pastas Lacroze
- Pastas Mouzo
- Pastificio Del Pratello (Primer Pastificio de formación profesional de la Argentina)
- Troncoso
- Umami Pastas
- Viva la Pasta