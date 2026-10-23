En una emotiva gala en Oviedo, la princesa Leonor entregó a Lionel Messi un reconocimiento internacional inédito para un deportista argentino

Lionel Messi recibió este viernes el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 durante una ceremonia realizada en el Teatro Campoamor de Oviedo, España. El futbolista argentino aceptó la distinción de manos de la princesa Leonor, en una gala presidida por los reyes Felipe VI y Letizia, y acompañada por una ovación del público.

El capitán de la Selección argentina subió al escenario junto con los demás galardonados de esta edición. Tras recibir el premio, estrechó la mano de la princesa y saludó a los presentes. A diferencia de otros premiados, no pronunció un discurso durante la ceremonia.

La Fundación Princesa de Asturias difundió un video del momento de la entrega. Durante la presentación, se leyeron los motivos por los que el jurado decidió reconocer al futbolista: "Por ser el jugador que más títulos ha conquistado en la historia del fútbol, su excepcional trayectoria deportiva, deslumbrante talento y su continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos".

El texto también destacó su "constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo" como parte de los fundamentos de la distinción.

La audiencia de Messi con la princesa Leonor

Antes de la ceremonia, Messi participó de una audiencia con la princesa Leonor en el salón Covadonga del Hotel de la Reconquista, en Oviedo. El encuentro se realizó a las 12.30 y reunió a los ganadores de las distintas categorías de los premios.

La heredera al trono español encabezó en solitario la recepción de los galardonados. Durante la actividad, cada uno recibió la medalla de Asturias en un estuche azul y luego posaron para una fotografía oficial.

Antonela Roccuzzo, esposa del futbolista, estuvo presente en la ceremonia y observó desde el público el momento en que Messi recibió el reconocimiento.

Tras el acto, el jugador tenía previsto regresar a Estados Unidos para reincorporarse al Inter Miami, que este sábado enfrentará a los New York Red Bulls en el Sports Illustrated Stadium, en Nueva Jersey.

Qué reconoció el jurado en la trayectoria de Messi

Messi fue anunciado como ganador del Premio Princesa de Asturias de los Deportes el 3 de junio de 2026. El jurado valoró su carrera futbolística y su trabajo solidario, en particular las iniciativas destinadas a mejorar el acceso de niños y niñas en situación vulnerable a la educación y la salud.

A lo largo de su trayectoria, el argentino ganó títulos con el Barcelona, club en el que jugó durante 17 temporadas, y con el Paris Saint-Germain. También se consagró campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022 y obtuvo dos títulos de la Copa América.

Con la selección nacional, además, disputó la final del Mundial de Brasil 2014. El reconocimiento de 2026 lo convirtió en el primer argentino en recibir el Premio Princesa de Asturias en la categoría Deportes, incorporada al certamen en 1987.

El galardón distingue trayectorias que contribuyen al desarrollo del deporte y contempla valores como el esfuerzo, el respeto y el compromiso, además de los resultados deportivos.

El premio incluye una escultura diseñada por Joan Miró, un diploma, una insignia y una dotación económica de 50.000 euros.

Los argentinos que recibieron el Premio Princesa de Asturias

Con la distinción a Messi, Argentina suma nueve antecedentes vinculados con los Premios Princesa de Asturias, que comenzaron a entregarse en 1981. El recuento incluye reconocimientos individuales y colectivos, además del caso de Luis Antonio Santaló, matemático nacido en España que desarrolló gran parte de su carrera profesional en Argentina.

El primer argentino reconocido fue el filósofo Mario Bunge, quien recibió en 1982 el premio de Comunicación y Humanidades por su trayectoria académica vinculada con la filosofía de la ciencia.

En 1983, Santaló obtuvo el premio de Investigación Científica y Técnica. Nacido en España, se radicó en Argentina después de la Guerra Civil española y desarrolló buena parte de su trabajo como investigador y docente en Buenos Aires.

En 1989, el expresidente Raúl Alfonsín recibió el premio de Cooperación Internacional por su papel en la recuperación democrática argentina y su contribución al fortalecimiento institucional.

La cultura argentina también tuvo presencia en el palmarés. En 2000, la Academia Argentina de Letras fue distinguida con el premio de la Concordia junto con otras organizaciones dedicadas a la conservación y promoción de la lengua española.

En 2002, el músico Daniel Barenboim recibió el premio de la Concordia junto con el intelectual Edward Said, por sus iniciativas culturales orientadas a promover el diálogo en el contexto del conflicto entre israelíes y palestinos.

En 2014, Joaquín Salvador Lavado, conocido como Quino, obtuvo el premio de Comunicación y Humanidades por su trayectoria como creador de Mafalda. Tres años después, en 2017, el conjunto Les Luthiers recibió la misma distinción por su trabajo artístico, que combina música, humor e interpretación teatral.

El último antecedente argentino antes de Messi fue el del sociólogo Alejandro Portes, distinguido en 2019 con el premio de Ciencias Sociales por sus investigaciones sobre migraciones, integración social y desigualdades.

Con el reconocimiento al futbolista en 2026, Argentina sumó un nuevo nombre a la lista y obtuvo por primera vez una distinción en la categoría deportiva.

Quiénes recibieron los Premios Princesa de Asturias 2026

Además de Messi, la edición 2026 reconoció a personalidades e instituciones de distintos ámbitos: