Qué hacer el fin de semana en Capital: Charly García, gastronomía coreana, mascotas y más

La agenda presenta una amplia variedad de planes para todos los gustos para este sábado y domingo, con actividades culturales, gastronómicas y más

La Ciudad de Buenos Aires desplegará este fin de semana una variada agenda de actividades al aire libre, festivales gastronómicos y espectáculos de primer nivel internacional. Entre los acontecimientos más destacados se encuentra el homenaje masivo por los 75 años de Charly García, que ofrecerá conciertos, muestras fotográficas y recorridos sinfónicos por distintos escenarios porteños.

A las celebraciones musicales se sumará una propuesta diversa que abarca desde la cultura asiática con el Hanguk Fest en Chacarita, hasta eventos enfocados en el bienestar animal con el festival Mascotear 2026. Además, la oferta cultural nocturna incluirá la apertura de espacios patrimoniales con La Noche de las Embajadas y una edición especial de restauración de esculturas a la luz de la luna en los bosques de Palermo.

La programación completa de los eventos y las inscripciones previas pueden consultarse de forma digital a través de la plataforma oficial linda.gob.ar.

Planes para este fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires: qué hacer en Capital

Homenaje a Charly García por sus 75 años

El aniversario del ícono del rock nacional se celebrará con múltiples propuestas gratuitas. En el Museo de la Ciudad (Defensa 223) se inaugura la muestra fotográfica El otro Perotta, dedicada al icónico retratista del rock argentino José Luis Perotta. En el Anfiteatro del Parque Centenario (Av. Lillo y Leopoldo Marechal) habrá tres conciertos tributo centrados en "La Máquina de Hacer Pájaros". Por su parte, la Usina del Arte (Caffarena 1) albergará el show íntimo Las canciones más lindas de Charly García y el espectáculo infantil Charly en el país de las maravillas. Además, la Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575) ofrecerá "Clics eternos", el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930) interpretará en vivo y completo el disco Clics Modernos, y el Centro Cultural 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444) presentará una versión sinfónica a cargo de la Banda Sinfónica de la Ciudad.

Monumentos bajo las Estrellas por los 70 años del MOA

El taller de Monumentos y Obras de Arte (MOA) celebra siete décadas de trabajo cuidando más de 2.400 esculturas porteñas con una apertura nocturna este sábado a partir de las 19:00 en Plaza Sicilia (Av. del Libertador y Av. Casares). Habrá visitas guiadas por los patios de restauración para conocer el trabajo de los especialistas. En caso de lluvia, se reprogramará para el viernes 30 de octubre.

La Noche de las Embajadas

Más de 20 sedes diplomáticas, residencias históricas y espacios culturales abrirán sus puertas este sábado 24 de octubre, de 18:00 a 22:00. La propuesta abarca recorridos guiados por edificios emblemáticos, muestras artísticas y degustaciones gastronómicas internacionales. El ingreso requiere inscripción previa online.

Mascotear 2026: el festival de las mascotas

Sábado y domingo, de 11:00 a 19:00, la Plaza de las Naciones Unidas (Av. Figueroa Alcorta 2301) albergará un encuentro con desfiles de pet fashion, competencias de habilidades, concursos de disfraces, jornadas de adopción responsable y vacunación antirrábica gratuita. La entrada es libre con registro previo en la web del evento.

La Plaza de las Naciones Unidas recibe este sábado y domingo la feria Mascotear 2026

Hanguk Fest: gastronomía y cultura coreana

En el marco de la semana de la innovación (Tecweek), este domingo de 12:00 a 19:00 se realizará en Parque Los Andes (Av. Corrientes y Jorge Newbery) una gran feria dedicada a Corea del Sur. El festival contará con más de 50 puestos de platos típicos, cosmética, tecnología, música en vivo y tendencias K-pop.

Tecweek: la semana de la tecnología y la innovación

Hasta el 31 de octubre, la Ciudad es sede de conferencias, hackatones, experiencias inmersivas y rondas de networking que reúnen a los principales referentes de las industrias creativas y tecnológicas de la región. Las sedes y el cronograma de charlas se consultan en tecweek.com.ar.

"Esperando a Godot" en el Teatro Alvear

Este sábado estrena en el Teatro Presidente Alvear (Av. Corrientes 1659) una versión del clásico de Samuel Beckett dirigida por la española Helena Pimenta. El elenco está integrado por Daniel Aráoz, Luis Ziembrowski, Osvaldo Santoro y Pablo Seijo, con funciones de miércoles a domingos.

La Filarmónica de Berlín en el Teatro Colón

La célebre orquesta Berliner Philharmoniker, bajo la dirección musical de Kirill Petrenko, ofrece sus últimas presentaciones en el Teatro Colón (Cerrito 628) interpretando piezas de Brahms, Chaikovski, Strauss y Elgar. Las entradas están a la venta en la web oficial del teatro, donde también se transmitirá el concierto de cierre.

"La gaviota, ensayo abierto" en el Teatro Sarmiento

Llega desde Galicia una comedia teatral inspirada en el universo de Antón Chéjov que explora los límites del oficio actoral. La obra se presenta en el Teatro Sarmiento (Av. Sarmiento 2715) con cuatro únicas funciones de jueves a domingo a las 20:00.