La tristeza envuelve al equipo nacional tras el fallecimiento de la madre del director técnico, quien regresa a su localidad de origen para despedirse

Lionel Scaloni atraviesa un momento de profundo dolor. Eulalia Marzetti, su mamá, murió a los 74 años en Pujato, el pueblo santafesino donde vivía junto a su marido.

La noticia fue confirmada a TN por allegados cercanos a la familia del entrenador de la Selección argentina.

Según trascendió, el director técnico ya está viajando rumbo a Pujato. El objetivo es despedir los restos de Eulalia en una ceremonia íntima, rodeado de sus seres queridos.

Marzetti fue una figura clave en la vida del DT campeón del mundo. Más allá de su rol como madre, tuvo una destacada trayectoria en su localidad. Se desempeñó como jueza de paz de la Municipalidad, donde era reconocida por su compromiso con la comunidad.

Junto a su marido, crió a tres hijos que marcaron caminos diferentes. Lionel, Mauro y Corina crecieron en ese pueblo de la provincia de Santa Fe.

Corina, la hermana del entrenador, es conocida en la zona de Rosario. Lleva adelante Scala Bakery, su emprendimiento gastronómico en Funes que ganó popularidad en los últimos años.

La enfermedad que atravesó durante cinco años

La mamá de Scaloni llevaba alrededor de cinco años luchando contra una enfermedad. Ese tema familiar estuvo presente en momentos cruciales de la carrera del director técnico.

En octubre de 2021, después del triunfo de Argentina ante Perú por las Eliminatorias, el entrenador habló públicamente sobre la situación. Reconoció que le costaba concentrarse en los desafíos deportivos por la preocupación que sentía.

"No estoy para pensar en el Mundial", había dicho en aquella conferencia de prensa. La declaración sorprendió porque todavía faltaba más de un año para Qatar 2022.

La frase dejó en claro que la salud de su mamá era su prioridad absoluta en ese momento, por encima de cualquier objetivo futbolístico.

La dedicatoria tras ganar la Copa América en el Maracaná

La preocupación por Eulalia también había estado presente durante la Copa América de 2021. Argentina venció a Brasil en la final disputada en el Maracaná, logrando un título que cortó una larga sequía para la Selección.

Después de aquel triunfo histórico, Scaloni le dedicó unas palabras cargadas de emoción. El festejo en el estadio brasileño quedó marcado por ese gesto público hacia su mamá.

"Se lo quiero dedicar a mi vieja, que hace unos días tuvo un problema bastante grave y la está peleando", expresó el entrenador frente a las cámaras. La frase resonó en todo el país y mostró su lado más humano.

Ese momento dejó en evidencia que su mamá era una parte fundamental de su vida, incluso en medio de la celebración más importante de su carrera hasta ese momento.

Meses después, en Qatar 2022, Scaloni lograría su mayor éxito al consagrar a Argentina campeón del mundo. Eulalia pudo ver cómo su hijo alcanzaba la gloria máxima del fútbol.

El mensaje de la AFA tras la muerte de Eulalia Marzetti

La Asociación del Fútbol Argentino reaccionó rápidamente ante la noticia. Con su presidente Claudio Tapia a la cabeza, la entidad envió sus condolencias a Scaloni y toda su familia.

"El abrazo fraternal de todos los argentinos para el gringo y sus seres queridos en este difícil momento. ¡Mucha fuerza!", expresó la AFA en un comunicado oficial.

Dolor en la Selección argentina tras la muerte de la mamá de Lionel Scaloni

El mensaje reflejó el cariño que despierta el director técnico en el ambiente del fútbol argentino. Scaloni se ganó el respeto de todos tras los títulos conseguidos al frente de la Selección.