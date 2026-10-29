Las principales firmas del sector ajustaron sus pronósticos y las tendencias ubican a uno de los equipos de cara al Superclásico del domingo

Boca Juniors y River Plate se enfrentarán este domingo por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. En la previa del Superclásico, las casas de apuestas ya publicaron sus cotizaciones para los tres resultados posibles durante los 90 minutos reglamentarios.

Los valores relevados muestran una tendencia común: Boca tiene cuotas más bajas que River, lo que refleja una mayor probabilidad relativa asignada al triunfo del conjunto local. Sin embargo, las cotizaciones no garantizan un resultado y pueden modificarse hasta el comienzo del encuentro.

Cuánto pagan Betsson, Betano y otras casas de apuestas

Las cuotas publicadas para el Superclásico presentan diferencias entre los operadores, aunque coinciden en ubicar a Boca por delante de River. Entre las principales plataformas consultadas, los valores son los siguientes:

Betsson: 2,32 para el triunfo de Boca, 2,92 para el empate y 3,55 para la victoria de River

2,32 para el triunfo de Boca, 2,92 para el empate y 3,55 para la victoria de River Betano: 2,27 para Boca, 3,15 para el empate y 3,40 para River

2,27 para Boca, 3,15 para el empate y 3,40 para River Bet365: 2,25 para Boca, 3,10 para el empate y 3,30 para River

2,25 para Boca, 3,10 para el empate y 3,30 para River Betfair: 2,20 para Boca, 3,10 para el empate y 3,30 para River

2,20 para Boca, 3,10 para el empate y 3,30 para River Pinnacle: 2,24 para Boca, 3,13 para el empate y 3,51 para River

2,24 para Boca, 3,13 para el empate y 3,51 para River Marathonbet: 2,20 para Boca, 3,02 para el empate y 3,45 para River

2,20 para Boca, 3,02 para el empate y 3,45 para River William Hill: 2,20 para Boca, 2,90 para el empate y 3,30 para River

2,20 para Boca, 2,90 para el empate y 3,30 para River 1xBet: 2,25 para Boca, 3,08 para el empate y 3,52 para River

2,25 para Boca, 3,08 para el empate y 3,52 para River Dafabet: 2,19 para Boca, 3,05 para el empate y 3,35 para River

Las cotizaciones fueron recopiladas a partir de comparadores de apuestas y pueden variar según la hora de consulta, el mercado seleccionado y las condiciones de cada operador. En el caso de BetWarrior, no se pudo confirmar una cuota numérica pública para los tres resultados.

Qué significan las cuotas y cuánto se puede ganar

Las cuotas decimales representan el pago bruto potencial por cada unidad apostada. Para conocer el retorno, se multiplica el monto de la apuesta por la cuota correspondiente. El pago incluye el dinero inicial, por lo que la ganancia neta es menor.

Si se toma como ejemplo una apuesta de $10.000, los resultados serían los siguientes con las cotizaciones de Betano:

Si gana Boca, con una cuota de 2,27: el pago total sería de $22.700 , con una ganancia neta de $12.700

, con una ganancia neta de Si empatan, con una cuota de 3,15: el pago total sería de $31.500 , con una ganancia neta de $21.500

, con una ganancia neta de Si gana River, con una cuota de 3,40: el pago total sería de $34.000, con una ganancia neta de $24.000

La diferencia entre los pagos potenciales responde a la valoración que hace cada operador sobre los resultados posibles. Cuanto más baja es la cuota, mayor es la probabilidad relativa que la casa asigna a ese desenlace. Por el contrario, una cuota más alta implica un pago potencial mayor si se acierta.

Esto no significa que una cuota de 2,27 represente una probabilidad exacta del 44% de victoria para Boca. Para interpretar las cuotas como probabilidades implícitas hay que considerar también el margen comercial que incorporan las casas de apuestas.

Qué probabilidad asigna el mercado a Boca, River y el empate

A partir de las cuotas promedio de distintos comparadores, la distribución orientativa del mercado se ubica en torno al 42% para una victoria de Boca, el 30% para el empate y el 27% para un triunfo de River, con diferencias menores según el operador y el momento de la consulta.

Estos porcentajes son estimaciones matemáticas derivadas de las cotizaciones, ajustadas para descontar el margen de las casas. No constituyen un pronóstico independiente ni aseguran el resultado del partido.

En términos prácticos, Boca aparece como el equipo mejor posicionado en las apuestas, pero el mercado no descarta que River se imponga en La Bombonera o que el encuentro termine igualado.

El contexto del Superclásico

El encuentro se jugará en La Bombonera, con Boca como local, por la fecha 15 del Torneo Clausura. La localía, el rendimiento reciente, las posibles formaciones y las bajas por lesiones o suspensiones son algunos de los factores que pueden influir en las cotizaciones.

El antecedente más cercano entre ambos equipos en 2026 fue el triunfo de Boca por 1-0 ante River el 19 de abril. Ese resultado forma parte del contexto del clásico, aunque no determina lo que ocurrirá en el próximo enfrentamiento.

Las cuotas permiten observar cómo se distribuyen los pronósticos del mercado antes del partido. No reemplazan el análisis deportivo y pueden cambiar a medida que se acerca el inicio del encuentro.

En síntesis, Boca llega como favorito según las cotizaciones relevadas en las casas de apuestas. Betsson, Betano, Bet365 y los demás operadores consultados ofrecen pagos potenciales más bajos por un triunfo xeneize que por una victoria de River. La diferencia expresa una ventaja relativa en los pronósticos, no una garantía de resultado.