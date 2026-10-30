Qué hacer el fin de semana de Halloween en Buenos Aires

La Ciudad de Buenos Aires desplegará una variada agenda cultural y de entretenimiento para disfrutar este fin de semana. En el marco de los festejos por Halloween y el tradicional Día de Muertos, la oferta de la Capital Federal incluye propuestas que van desde festivales temáticos, conciertos sinfónicos de terror y obras de teatro con títeres, hasta eventos masivos al aire libre pensados para toda la familia.

Además de los eventos escalofriantes, el cronograma porteño suma alternativas destacadas en gastronomía, literatura, deportes y arte contemporáneo. Entre los platos fuertes de las jornadas se destacan la celebración de los 35 años de ArteBA en La Rural, el festival culinario Chorifest en el Hipódromo de Palermo, la feria del libro sobre Avenida de Mayo y el festival de cultura coreana Hanguk Fest en Chacarita. Todas las opciones de la agenda pueden consultarse a través de la plataforma oficial linda.gob.ar.

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