Qué hacer el fin de semana de Halloween en Buenos Aires
La Ciudad de Buenos Aires desplegará una variada agenda cultural y de entretenimiento para disfrutar este fin de semana. En el marco de los festejos por Halloween y el tradicional Día de Muertos, la oferta de la Capital Federal incluye propuestas que van desde festivales temáticos, conciertos sinfónicos de terror y obras de teatro con títeres, hasta eventos masivos al aire libre pensados para toda la familia.
Además de los eventos escalofriantes, el cronograma porteño suma alternativas destacadas en gastronomía, literatura, deportes y arte contemporáneo. Entre los platos fuertes de las jornadas se destacan la celebración de los 35 años de ArteBA en La Rural, el festival culinario Chorifest en el Hipódromo de Palermo, la feria del libro sobre Avenida de Mayo y el festival de cultura coreana Hanguk Fest en Chacarita. Todas las opciones de la agenda pueden consultarse a través de la plataforma oficial linda.gob.ar.
Qué hacer el fin de semana en CABA: la lista completa con los mejores planes
- Día de Muertos en el CCR: El Centro Cultural Recoleta (Junín 1930) celebrará la festividad mexicana con "La Noche de las Ánimas en Michoacán". Contará con un altar tradicional, música en vivo, pintacaritas para los chicos, artesanías y gastronomía típica. Se realizará este sábado y domingo de 11:00 a 20:00.
- Halloween en el Parque de la Ciudad: El predio de Av. Cruz 4000 ofrecerá un laberinto del terror, maquillaje artístico, concursos de disfraces, competencia de baile zombie y una bicicletada temática. La cita es este sábado de 12:00 a 20:00.
- Terror sinfónico en la Usina: La Usina del Arte (Caffarena 1) albergará un concierto interpretado por la Orquesta del Multiverso, repasando las bandas sonoras icónicas de filmes clásicos como Psicosis, El Exorcista y Halloween. Se hará el sábado a las 20:00 con entrada gratuita (reserva previa en usinadelarte.ar).
- El Joven Frankenstein en el San Martín: La Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530) proyectará la obra de Mel Brooks en el centenario de su nacimiento. Funciones el sábado a las 21:00 y el domingo a las 18:00 (entradas en complejoteatral.gob.ar).
- Títeres de Halloween para chicos: Mundo Arlequín se presentará en la Usina del Arte con un espectáculo familiar de títeres, juegos y música en vivo que invita a ir disfrazados. La función será el sábado a las 16:00 con reserva previa.
- Gran feria del libro al aire libre: La Avenida de Mayo albergará a más de 80 stands de editoriales y librerías que ofrecerán promociones y oportunidades de lectura a precios accesibles. Funcionará el sábado y el domingo de 11:00 a 19:00.
- La fiesta coreana Hanguk Fest: Encuentro con la cultura, gastronomía, cosmética y música coreana en el Parque de los Andes (Av. Corrientes y Jorge Newbery). Habrá más de 50 puestos y shows en vivo el domingo de 12:00 a 19:00.
- ArteBA 35° Aniversario: La icónica feria de arte latinoamericano reúne a cientos de galerías y creadores en La Rural (Av. Sarmiento 2704). Se podrá visitar de viernes a domingo de 14:00 a 21:00.
- Chorifest en Palermo: El festival dedicado al clásico sándwich argentino llega al Hipódromo de Palermo (Av. del Libertador y Dorrego) con más de 35 puestos, 100 versiones de choripán, carnes al asador y opciones vegetarianas. Abierto sábado y domingo de 12:00 a 23:00.
- Brahms y Beethoven en el Teatro Colón: La Orquesta Estable del Teatro Colón (Cerrito 628) se presentará junto al pianista israelí Boris Giltburg como solista. El concierto será el domingo a las 17:00 (entradas en teatrocolon.org.ar).
- Hoka Run en Palermo: Maratón que dará cierre al Campeonato Nacional de Ruta 10K. Largará este domingo a las 7:30 en Av. del Libertador y Dorrego, sumando una prueba complementaria de 5K a las 9:00.
- Semana del Patrimonio porteño: Programación especial que incluye la apertura del Palacio Ceci en Villa Devoto y visitas guiadas al Sitio Arqueológico Escobar-Herrera-Blaquier en el Casco Histórico.