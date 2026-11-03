Coca-Cola sortea un auto 0KM por semana de acá a fin de año: qué modelo y cómo participar

A menos de dos meses de las Fiestas, Coca-Cola lanzó su promoción de fin de año con autos y plata para Mercado Libre como grandes premios

Con el inicio de noviembre empieza a asomar la recta final del año en la Argentina y, como es habitual, las principales marcas comerciales ponen en marcha sus campañas más fuertes para las Fiestas. Una de las primeras en activar su propuesta navideña fue Coca-Cola, que lanzó la promoción nacional "El Regalo Más Esperado", una acción que entregará un auto 0KM por semana hasta fin de año, además de miles de cupones de descuento y premios instantáneos diarios.

La acción promocional se encuentra vigente desde el 2 de noviembre de 2026 hasta las 23:59 del 27 de diciembre de 2026 y abarca a todo el territorio argentino, con excepción de las provincias de Neuquén, Río Negro, Jujuy y Tierra del Fuego.

Los premios del sorteo de Coca-Cola para las Fiestas, con ocho entregas de un 0KM

Sorteo de Coca-Cola para Navidad: cómo participar y cargar las tapas plateadas

Para participar, los consumidores deben adquirir los envases participantes que vienen identificados con tapa plateada, las cuales llevan un código QR en el exterior y un código alfanumérico único de 10 dígitos impreso en el dorso interno.

El procedimiento para sumar chances y premios se realiza de la siguiente manera:

Escanear el QR: Dirige al sitio web oficial de la campaña Registro por única vez: Completar el formulario con datos personales (nombre, apellido, email, teléfono, fecha de nacimiento, provincia y DNI) y validar la casilla de correo. Carga de códigos: Ingresar el código de 10 dígitos ubicado debajo de la tapa plateada. Se pueden cargar hasta 10 códigos por día y un máximo de 400 durante toda la promoción.

Coca-Cola sortea un auto 0KM semanal: modelo, sorteos y requisitos

El premio mayor de la acción comprende 8 vehículos 0KM en total, a razón de un automóvil sorteado por semana ante escribano público. El modelo seleccionado para esta edición es el Toyota Yaris XS 1.5 CVT 5 Puertas (modelo 2026), cuyo premio incluye los gastos de patentamiento y registro a nombre del ganador.

Cada sorteo contabiliza exclusivamente los códigos cargados de lunes a domingo de la semana previa (el contador se reinicia tras cada fecha):

1° Sorteo (11/11): Participan cargas del 2/11 al 8/11.

2° Sorteo (17/11): Participan cargas del 9/11 al 15/11.

3° Sorteo (24/11): Participan cargas del 16/11 al 22/11.

4° Sorteo (1/12): Participan cargas del 23/11 al 29/11.

5° Sorteo (9/12): Participan cargas del 30/11 al 6/12.

6° Sorteo (15/12): Participan cargas del 7/12 al 13/12.

7° Sorteo (22/12): Participan cargas del 14/12 al 20/12.

8° Sorteo (29/12): Participan cargas del 21/12 al 27/12.

Los beneficiarios serán notificados por correo electrónico dentro de las 48 horas posteriores al sorteo y dispondrán de 72 horas para responder adjuntando su DNI. Para la asignación definitiva del vehículo, el titular deberá responder correctamente una trivia de tres preguntas de cultura general y estar en condiciones legales de inscribir el auto a su nombre. Cada participante podrá ganar un solo auto durante la promoción.

Coca-Cola, con premios instantáneos: cupones de Mercado Libre, Cinemark y McDonald's

Además de la participación en el sorteo semanal, la carga de cada código válido da acceso a beneficios de canje directo e instantáneo: