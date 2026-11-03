Lollapalooza Argentina confirmó la grilla de artistas de su próxima edición 2027

Más de setenta propuestas musicales impactarán en San Isidro en marzo, con referentes internacionales y una destacada presencia nacional

Lollapalooza Argentina 2027 ya tiene grilla confirmada. La duodécima edición del festival se realizará los días 12, 13 y 14 de marzo en el Hipódromo de San Isidro. La organización anunció la programación completa con 75 proyectos musicales distribuidos en cinco escenarios.

El cartel combina figuras internacionales consagradas, artistas argentinos de peso y propuestas emergentes. Los tres días reunirán géneros que van desde el rock alternativo y el indie pop hasta la electrónica de pista, el trap urbano y la cumbia argentina, con una propuesta que busca ampliar el espectro sonoro del festival.

Las entradas ya están disponibles. La venta se realiza a través de AllAccess con opciones de financiación.

La grilla de músicos que estarán en el festival Lollapalooza 2027. Imagen X @lollapaloozaar

Viernes 12 de marzo: The Killers encabeza una jornada de rock y electrónica

La primera fecha estará liderada por The Killers, la banda de Las Vegas que regresa al país. Brandon Flowers y su grupo llevarán al escenario canciones emblemáticas como "Mr. Brightside" y "Somebody Told Me".

El viernes tendrá además a The Neighbourhood, reconocidos por su oscuro indie pop. Fontaines D.C., la banda irlandesa que viene de lanzar Romance, aportará su dosis de post-punk contemporáneo.

The Prodigy será una de las presencias electrónicas más potentes del cartel. El proyecto británico traerá su combinación de rave, breakbeat y rock electrónico que marcó la escena desde los 90.

La representación argentina del viernes quedará en manos de Dillom. El artista de trap se perfila como uno de los nombres locales más esperados de la programación central.

RAYE completará el grupo de artistas principales. La cantante británica llegará tras el éxito de su álbum debut y su explosión en las listas europeas.

El segmento electrónico del viernes incluirá a Marlon Hoffstadt (conocido como Daddy Trance), Boys Noize, Mind Enterprises y AYYBO. Estos nombres se enfocan en distintas vertientes del house y el techno.

También tocarán ese día: Malcom Todd, ADÉLA, Ela Taubert, Princesa Alba, Natalia Lacunza y Midnight Generation. El line up se completa con Folgar, Santos Bravos, Kchiporros, Joaco Burgos, Mai Lawson, Varese, Sol Porro, Pato Mallet y Las Sombras.

Sábado 13 de marzo: Travis Scott y TINI protagonizan la fecha de mayor convocatoria

La segunda jornada concentra algunos de los nombres más esperados. Travis Scott regresará a la Argentina con el despliegue audiovisual que caracteriza sus giras internacionales.

El rapero estadounidense compartirá cartelera con TINI. La cantante argentina tendrá una de las presentaciones locales más relevantes del festival, consolidando su presencia en un evento que históricamente priorizó artistas internacionales y que ahora le otorga un lugar central a una figura del pop argentino.

Queens of the Stone Age llegará como representante del stoner rock. La banda de Josh Homme se presentará con un repertorio que atraviesa varias décadas de rock alternativo.

Rawayana aportará su mezcla de reggae, pop y funk desde Venezuela. Geese, la joven banda de Brooklyn, llevará su propuesta de rock alternativo influenciado por el post-punk.

SLAYYYTER representará al hyperpop con su estética que fusiona pop y producción electrónica contemporánea. Un Poco de Ruido marcará un momento clave del sábado con su formato que llevó la cumbia de los streams a los escenarios masivos.

La electrónica del sábado estará en manos de Four Tet, Carlita, Sammy Virji y Tiga. Estos artistas cubren desde el IDM experimental hasta el house de pista.

También participarán: Francisca Valenzuela, Julia Wolf, Die Spitz, Mateo Dufour Live, Yorghaki, Juana Rozas y Broke Carrey. La lista se completa con Angine de Poitrine, Lolu Menayed, Sofía Mora, Ara, Palo, Fabrizio y Hellolola.

Domingo 14 de marzo: Charli xcx y David Guetta cierran el festival

El último día tendrá a Charli xcx como una de las figuras centrales. La artista británica llega después del impacto de la etapa asociada a BRAT y de la publicación de Music, Fashion, Film.

David Guetta cerrará el festival con su set de música electrónica. El DJ y productor francés acumula más de dos décadas en la escena dance internacional.

Cage the Elephant volverá al país como cabeza de cartel del rock alternativo. La banda de Kentucky se presentará con canciones de sus últimos trabajos y clásicos de su catálogo.

Dominic Fike llevará su mezcla de indie, hip-hop y pop. Lola Young representará a la nueva generación del pop británico con canciones que conectan con audiencias jóvenes.

Leon Bridges aportará soul contemporáneo con influencias del R&B clásico. Usted Señalemelo será la presencia argentina destacada del domingo, llevando su propuesta de rock experimental.

The Avalanches traerán su característico collage sonoro hecho de samples y beats. Boy Harsher y Snow Strippers ampliarán el espectro de la electrónica oscura y el darkwave.

También tocarán: K4OS, Amaia, Daniela Spalla, Violet Grohl (hija de Dave Grohl, líder de Foo Fighters), Ninajirachi, Rivo y Juan Hansen Live. El domingo se completará con TOMORA, Enzocerobulto, Zé Pequeña, Dandára, Hana Fox, Molle y La Ramona, cerrando una programación que distribuye en tres días propuestas de alcance global junto a artistas emergentes de la escena local.

Entradas disponibles: cómo comprar y formas de pago

Las entradas diarias de Lollapalooza Argentina 2027 ya están a la venta. La compra se realiza exclusivamente a través de AllAccess, la plataforma oficial del evento.

Según informó la organización, el pase diario se puede adquirir en hasta seis cuotas sin interés. Esta modalidad busca facilitar el acceso al festival.

También continúa disponible el abono general. Esta opción permite el ingreso a las tres fechas del evento (12, 13 y 14 de marzo).

Los precios y categorías de entradas se pueden consultar directamente en el sitio de AllAccess. La plataforma muestra disponibilidad en tiempo real para cada jornada.

Transmisión en vivo por Flow para todo el país

Flow transmitirá Lollapalooza Argentina 2027 en vivo. La señal incluirá shows de los distintos escenarios del Hipódromo de San Isidro.

La cobertura abarcará las tres jornadas del festival. Además de las presentaciones musicales, Flow ofrecerá contenidos especiales y material exclusivo vinculado al evento.

Esta será la segunda vez consecutiva que Flow realiza la transmisión oficial del festival. La plataforma permite seguir el evento desde cualquier dispositivo con acceso a internet.