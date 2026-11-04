Cómo anotar a tus hijos para la Colonia de Verano gratuita en Buenos Aires

El Gobierno porteño abrió la inscripción para las actividades deportivas que se desarrollarán en enero de 2027, destinadas a chicos de 4 a 12 años+

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habilitó la inscripción online para participar de las Colonias Deportivas de Verano 2027. La propuesta, coordinada por la Secretaría de Deportes porteña, se llevará a cabo del 4 al 29 de enero de lunes a viernes y contará con capacidad para recibir de forma totalmente gratuita a más de 20.000 niños y adolescentes en 14 sedes distribuidas en distintas comunas.

La iniciativa está orientada a chicos de entre 4 y 12 años que residan en la Ciudad. Además de la grilla de actividades deportivas, recreativas y acuáticas, el programa garantiza de manera incluida la cobertura alimentaria diaria contemplando desayuno, almuerzo y merienda para todos los colonos.

Colonia de Verano 2027: horarios, sedes confirmadas y cómo realizar la inscripción

La colonia convencional se desarrollará en la franja horaria de 09:00 a 16:00. Para realizar la solicitud de vacante, el trámite debe gestionarse exclusivamente de manera digital ingresando al portal oficial de Deportes de la Ciudad.

Las 14 sedes habilitadas en esta edición comprenden:

Parques: Parque Manuel Belgrano (KDT), Parque Sarmiento, Parque Chacabuco, Parque Avellaneda y Parque Roca.

Polideportivos y predios: Colegiales, Costa Rica, Pomar, Santojanni, Dorrego, Martín Fierro, Patricios, Pereyra y Club de Amigos.

"En la Ciudad creemos que el deporte y la recreación son derechos que tenemos que garantizar. Las Colonias de Verano son una oportunidad para que, de manera gratuita, miles de chicos y chicas disfruten, hagan amigos y vivan unas vacaciones inolvidables", destacó Fabián "Chino" Turnes, secretario de Deportes porteño.

Verano 2027: colonias inclusivas y espacios de atención especializada

En paralelo al esquema general, la Ciudad dispondrá de sedes preparadas para las colonias destinadas a personas con discapacidad, las cuales funcionarán en el horario especial de 10:00 a 17:00. En este segmento no hay límite de edad máxima y la admisión comienza desde los 6 años.

Estas actividades inclusivas se dictarán en cinco predios: Parque Sarmiento, Parque Manuel Belgrano, Parque Avellaneda, Polideportivo Patricios y Polideportivo Chacabuco. Asimismo, continuarán operativos los dos centros especializados instaurados en Parque Sarmiento: el Espacio Azul (diseñado para niños con trastorno del espectro autista - TEA) y el Espacio Crecer (enfocado en niños con discapacidad intelectual).