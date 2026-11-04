Barbie Simons reveló estafa que la dejó sin la herencia de su papá: "Era mi jubilación"

La conductora apareció visiblemente angustiada al exponer en vivo la trama de una red de fraude financiero que la afectó el año pasado

Barbie Simons sufrió una estafa millonaria y perdió toda la herencia que le dejó su padre, el reconocido periodista Leonardo Simons. La conductora se quebró al aire de En subida (Blender) cuando habló por primera vez del drama que vivió en 2025.

"Posiblemente el año pasado atravesé uno de los años más tristes de mi vida después de la muerte de mi papá", arrancó su relato con visible emoción.

El dolor tenía una razón concreta. "Sufrí una estafa. Era la herencia de mi papá", reveló entre lágrimas. Y agregó: "Fue como si me volvieran a quitar a mi papá".

Cómo fue la estafa que le quitó la herencia de Leonardo Simons

Barbie explicó que el dinero de su padre estaba intacto desde que lo heredó. Nunca lo había tocado.

"Desde que tengo 19 años viví de mi trabajo y siempre por suerte me fue muy bien", aclaró la periodista.

El dinero de Leonardo era para otra cosa: "Era un seguro, un respaldo, mi jubilación y mi vejez", explicó sobre por qué nunca había usado esos fondos.

El mecanismo de la estafa fue simple pero devastador. "Puse una suma muy importante de plata en una mesa de dinero a trabajar como tanta gente y me estafaron", detalló.

La investigación reveló la magnitud del fraude. "Tuve un juicio penal, civil, todo. Pero esta persona resultó ser una estafadora y me estafó a mí y a 25 personas más", aseguró.

Leonardo Simons con su esposa y sus hijas. Imagen de archivo

El dolor de perder lo que su padre construyó con tanto sacrificio

Para Barbie, la estafa fue mucho más que una pérdida económica. Representó la desaparición del legado paterno.

"Me golpeó mucho porque es eso... Me volvieron a sacar a mi papá, lo que quedaba de mi papá. Su esfuerzo, su trabajo", expresó con la voz quebrada.

La culpa la consumió: "Era el dolor de mucha culpa, de sentir que lo había traicionado, que había traicionado su memoria, su trabajo, su compromiso, su sacrificio de tantos años".

Leonardo Simons tuvo una carrera intachable en los medios. Pero su camino no fue fácil.

"Quizás la gente no sabe porque veían al Leonardo Simons exitoso de la tele, pero mi papá tuvo orígenes rehumildes", recordó su hija.

Los orígenes humildes de Leonardo Simons que hacían más valiosa la herencia

El padre de Barbie construyó todo desde abajo. "A los 13 años vendía vinchas en la calle", reveló la periodista.

Ese dato hacía que la pérdida fuera aún más dolorosa. Cada peso de esa herencia representaba décadas de sacrificio.

"Fue que me quiten la otra parte que me quedaba de mi papá, de todo su trabajo en los medios, de una carrera intachable, de mucho sacrificio", lamentó entre lágrimas.

El testimonio de Barbie cerró con una confesión desgarradora: "Yo en serio nunca la había tocado, nunca dependí de esa plata, para mí eso era mi jubilación y mi vejez".

La periodista enfrentó uno de los golpes más duros de su vida. Perdió el dinero, pero sobre todo perdió la sensación de tener cerca el esfuerzo y la memoria de Leonardo Simons.