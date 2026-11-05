Eligieron a los mejores 50 restaurantes del mundo y hay uno argentino

Se dio a conocer el ranking The 50 Best Restaurants. El primer pueto fue para un restaurante español y Latinoamérica tuvo 10 representantes

La edición 2026 del ranking The 50 Best Restaurants consagró a Asador Etxebarri, en España, como el mejor restaurante del planeta. Latinoamérica también tuvo una presencia destacada, con diez establecimientos entre los 50 elegidos.

El listado volvió a mostrar el peso de la gastronomía española en la escena internacional, pero también el avance de las cocinas latinoamericanas, que ganan reconocimiento por sus propuestas basadas en productos locales, técnicas propias e identidad cultural.

El mexicano Quintonil, ubicado en Ciudad de México, alcanzó el cuarto puesto y fue distinguido como el mejor restaurante de Latinoamérica. La región también sumó representantes de Perú, Brasil, Chile, Colombia y Ecuador. Argentina, en tanto, tuvo una única presencia: Don Julio, la parrilla porteña que se ubicó en el puesto 44.

Don Julio, el restaurante argentino entre los mejores

A diferencia de la edición anterior, cuando Argentina había conseguido ocho posiciones, este año Buenos Aires obtuvo un solo reconocimiento en el ranking: Don Julio quedó en el puesto 44, luego de haber alcanzado el décimo lugar en 2025.

La lista, considerada una de las más influyentes de la gastronomía mundial, refleja además el creciente protagonismo de las propuestas que ponen en valor el territorio, recuperan ingredientes autóctonos y combinan investigación, creatividad y alta cocina.

En el top 10 conviven restaurantes de Europa, Asia y América Latina, con propuestas que van desde la cocina de vanguardia nórdica hasta reinterpretaciones contemporáneas de tradiciones culinarias de Hong Kong, México y Perú.

La lista completa

1. Asador Etxebarri (Axpe, España). Mejor restaurante de Europa 2026.

2. Gaggan (Bangkok, Tailandia). Mejor restaurante de Asia 2026.

3. Alchemist (Copenhague, Dinamarca).

4. Quintonil (Ciudad de México, México). Mejor restaurante de Latinoamérica.

5. Wing (Hong Kong).

6. The Chairman (Hong Kong). Ingresó al top ten desde el puesto 19.

7. Kjolle (Lima, Perú).

8. Kadeau (Copenhague, Dinamarca). La entrada más fuerte de la lista.

9. DiverXO (Madrid, España). Cayó desde el cuarto puesto.

10. Plénitude (París, Francia). Ascendió desde el puesto 14.

11. Atomix (Nueva York, Estados Unidos). Mejor restaurante de Norteamérica.

12. Sorn (Bangkok, Tailandia).

13. Mérito (Lima, Perú). Había ingresado el año pasado en el puesto 26.

14. Sühring (Bangkok, Tailandia).

15. Odette (Singapur).

16. Tuju (São Paulo, Brasil). Recibió el premio de hospitalidad.

17. Mingles (Seúl, Corea del Sur).

18. Nusara (Bangkok, Tailandia).

19. Jan (Múnich, Alemania).

20. Piazza Duomo (Alba, Italia). Ascendió desde el puesto 32.

21. Meet the Bund (Shanghái, China). Nueva entrada.

22. Boragó (Santiago de Chile, Chile).

23. Vyn (Skyllinge, Suecia).

24. Al Gatto Verde (Módena, Italia). Nueva entrada.

25. Lasai (Río de Janeiro, Brasil).

26. Masque (Mumbai, India). Nueva entrada.

27. Reale (Castel di Sangro, Italia). Descendió desde el puesto 18.

28. Trésind Studio (Dubái). Mejor restaurante de Oriente Medio.

29. Enigma (Barcelona, España). Ascendió desde el puesto 34.

30. Steirereck (Viena, Austria).

31. Celele (Cartagena, Colombia). Había ingresado el año pasado en el puesto 48.

32. Potong (Bangkok, Tailandia).

33. Elkano (Getaria, España). Descendió desde el puesto 24.

34. Le Coquillage (Saint-Méloir-des-Ondes, Francia). Nueva entrada.

35. La Colombe (Ciudad del Cabo, Sudáfrica). Mejor restaurante de África.

36. Ru Yuan (Hangzhou, China). Nueva entrada.

37. Nuema (Quito, Ecuador). Nueva entrada.

38. Atelier Moessmer Norbert Niederkofler (Brunico, Italia).

39. Schloss Schauenstein (Fürstenau, Suiza). Regresó a la lista.

40. Jordnaer (Copenhague, Dinamarca). Regresó a la lista.

41. Onjium (Seúl, Corea del Sur). Nueva entrada.

42. Bozar (Bruselas, Bélgica). Nueva entrada.

43. Le Calandre (Rubano, Italia). Descendió desde el puesto 31.

44. Don Julio (Buenos Aires, Argentina). Cayó desde el puesto 10.

45. Mayta (Lima, Perú).

46. El Chato (Bogotá, Colombia). Regresó a la lista.

47. Le Louis XV - Alain Ducasse (Montecarlo, Mónaco). Regresó a la lista.

48. Ikoyi (Londres, Reino Unido). Descendió desde el puesto 15.

49. Naar (Kasauli, India). Nueva entrada.

50. Saint Peter (Sídney, Australia). Nueva entrada y mejor restaurante de Oceanía.