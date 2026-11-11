Noviembre todavía guarda otro fin de semana largo después de los feriados por el Papa

El calendario agrega un fin de semana largo tras las celebraciones religiosas, ideal para planificar una escapada especial o un viaje corto

Noviembre todavía tiene un fin de semana largo más que permitirá tres días consecutivos de descanso en todo el país, además de los días feriados papales que acaban de pasar.

El nuevo parate arranca el sábado 21 y se extiende hasta el lunes 23 de noviembre. El motivo es el Día de la Soberanía Nacional, que se traslada para generar el puente.

Aunque la efeméride original cae el 20 de noviembre, el feriado por decreto se corre al lunes siguiente cuando coincide con un día de semana que no es lunes, para aprovechar el fin de semana y darle continuidad al descanso. Este año, la fecha cae viernes.

Diciembre también suma días libres antes de que termine el año. El calendario contempla nuevos feriados y un día no laborable que podrían estirar aún más las chances de escapada.

Cómo queda armado el próximo fin de semana largo de noviembre

El Día de la Soberanía Nacional rememora la batalla de la Vuelta de Obligado, un episodio de 1845 en el que fuerzas argentinas enfrentaron a una flota anglo-francesa en el río Paraná. La conmemoración es cada 20 de noviembre.

En 2026, esa fecha coincide con un viernes. Por eso el feriado se traslada al lunes 23, lo que permite enlazar el descanso con el fin de semana y generar tres días corridos sin actividad laboral.

El esquema del próximo descanso queda así:

Sábado 21 de noviembre: día de descanso habitual del fin de semana

día de descanso habitual del fin de semana Domingo 22 de noviembre: día de descanso habitual del fin de semana

día de descanso habitual del fin de semana Lunes 23 de noviembre: feriado nacional trasladado por el Día de la Soberanía Nacional

De esta manera, noviembre cierra con un respiro adicional después del cronograma especial de feriados por la visita de León XIV. Tres días consecutivos que muchos aprovecharán para viajes cortos o descanso en casa.

Qué feriados y días libres quedan en diciembre antes de fin de año

Después del puente de noviembre, diciembre trae su propio calendario de descansos. El mes suma tres feriados nacionales y un día no laborable que podría estirar el parate.

El martes 8 de diciembre es feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María. El viernes 25 de diciembre se celebra Navidad, también con día libre obligatorio en todo el país.

Pero hay un dato clave: el lunes 7 de diciembre figura como día no laborable con fines turísticos. Esto significa que no es obligatorio para todos los trabajadores, pero sí lo es para empleados públicos nacionales y en muchas actividades privadas que adhieran, lo que podría generar un fin de semana largo de cuatro días desde el sábado 5 hasta el martes 8.

El armado de ese posible descanso extendido quedaría así:

Sábado 5 de diciembre: descanso habitual

Domingo 6 de diciembre: descanso habitual

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos

Martes 8 de diciembre: feriado nacional por la Inmaculada Concepción

Para quienes no tengan que trabajar el lunes 7, el descanso se extiende a cuatro días. Una oportunidad ideal para escapadas de fin de año o trámites pendientes antes de las fiestas.

Todos los días de descanso confirmados hasta diciembre

El calendario oficial para lo que resta de 2026 contempla estos días sin actividad laboral:

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado nacional trasladado desde el viernes 20)

Día de la Soberanía Nacional (feriado nacional trasladado desde el viernes 20) Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos

día no laborable con fines turísticos Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado nacional)

Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado nacional) Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado nacional)

Entre noviembre y diciembre, el calendario suma cuatro fechas de descanso antes de que termine el año. Dos de ellas con posibilidad de fin de semana largo, según cómo se organice cada actividad.

El Día de la Soberanía Nacional abre el esquema con tres días asegurados. Diciembre podría sumar cuatro si el día no laborable del 7 aplica en cada sector, y cierra con Navidad cayendo viernes, lo que naturalmente genera otro respiro extendido hasta el domingo 27.