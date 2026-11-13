Fox Sports dejará de emitirse por Argentina: qué pasará con Champions, Libertadores y F1

Tras el cese de Fox Sports, se abre un interrogante sobre el futuro de transmisiones clave como Champions, Libertadores y el mundo motor

Fox Sports dejará de emitirse en Argentina el 31 de enero de 2027. La noticia fue difundida por el periodista Pablo Montagna, quien dijo que los trabajadores del canal ya recibieron la notificación formal. El cierre marca el final de una etapa que había comenzado con renovación de imagen y expectativas altas.

En febrero de este año, Fox Sports había renovado por completo sus estudios, su imagen y su programación. La operación estaba en manos de Mediapro, que había apostado fuerte con contenidos propios y una grilla ambiciosa de transmisiones deportivas.

Qué programas tenía Fox Sports y qué pasará con ellos

La señal había armado una propuesta robusta. De lunes a viernes, entre las 13 y las 21, salía al aire desde estudios virtuales ubicados en Palermo.

La grilla incluía varios ciclos dedicados a deportes específicos. Telemétrico cubría la Fórmula 1 con Adrián Puente al frente. Manos Arriba le daba espacio al vóley.

Ojo al Caño se enfocaba en fútbol femenino. Todos estos programas quedarán sin pantalla cuando se apague la señal.

El destino de Telemétrico F1 genera particular incertidumbre. El ciclo tiene estructura digital propia: presencia en YouTube y redes sociales donde hace coberturas de los Grandes Premios.

Esas plataformas funcionan de manera independiente. No dependen de que Fox Sports siga al aire en televisión.

Por qué cierra Fox Sports y qué tiene que ver Disney con todo esto

El cierre responde a una compleja trama corporativa. Todo arranca con la compra de Twenty-First Century Fox por parte de Disney, dueña de ESPN.

En 2022, las autoridades argentinas aprobaron el ingreso de Mediapro como parte de una desinversión obligatoria: Disney debía evitar una concentración excesiva de canales deportivos en el mercado de TV paga.

A partir de ese acuerdo, Mediapro quedó al frente de la marca Fox Sports y sus señales en territorio argentino. La operación contemplaba derechos de transmisión de competencias clave.

Entre ellas: Copa Libertadores, Champions League, Fórmula 1, NFL y UFC. El esquema funcionó bajo una sublicencia con plazo determinado.

Ese plazo vence ahora. El 31 de enero de 2027 marca el final de las condiciones pactadas entre Disney, Mediapro y las autoridades locales.

Con el vencimiento del acuerdo, se abre un escenario nuevo para la distribución de contenidos deportivos. Lo que ambas compañías compartían hasta ahora quedará en el aire.

Qué pasará con la Fórmula 1, la Champions y la Copa Libertadores

Durante 2026, Fox Sports mantuvo una oferta amplia. Copa Libertadores, Champions League, Fórmula 1, UFC, Liga Endesa y la EFL inglesa formaban parte de su programación habitual.

El cierre del canal no implica automáticamente que esos torneos desaparezcan de las pantallas argentinas. Pero sí genera incertidumbre sobre dónde se verán.

Su destino dependerá de los derechos vigentes para 2027 y de la distribución que se establezca entre señales de televisión tradicionales y plataformas de streaming.

ESPN y Star+ aparecen como las alternativas más probables. Ambas pertenecen a Disney y ya transmiten deportes en Argentina.

También podrían entrar en juego plataformas internacionales. DAZN, Paramount+ y otras apps han pujado en años recientes por contenidos deportivos en la región.

La F1 representa un caso especial. El deporte tiene una base de fanáticos fieles en Argentina. La cobertura de Telemétrico había logrado conectar con esa audiencia.

La continuidad del programa en otra señal no está confirmada. Su estructura digital independiente le da margen de maniobra, pero la televisión abierta o de cable sigue siendo clave para la exposición masiva.

La Copa Libertadores genera otra pregunta. El torneo continental es un imán de audiencia cada vez que hay equipos argentinos en competencia.

ESPN ya transmite algunos partidos de Libertadores. Una consolidación de todos los juegos en esa señal aparece como el camino más lógico, aunque no el único posible.