La ya tradicional propuesta de Cafecito BA regresa este fin de semana largo en modo verano con propuestas de helado también para disfrutar del calor

El circuito gastronómico porteño suma un atractivo ideal para aprovechar los días primaverales de este fin de semana largo. Regresa una nueva edición de Cafecito BA, el popular festival al aire libre dedicado al café de especialidad, la pastelería artesanal y, en esta oportunidad, con una fuerte impronta veraniega protagonizada por distintas variedades de helados. La cita tendrá lugar en el barrio de Recoleta, más precisamente en la Plaza de las Naciones Unidas (junto a la emblemática Floralis Genérica, sobre Av. Presidente Figueroa Alcorta), con entrada libre y gratuita.

El evento abrirá sus puertas el sábado 21 de noviembre de 10:30 a 19:30 y continuará el domingo 22 de 10:00 a 18:00. Durante ambas jornadas, los vecinos y turistas podrán recorrer más de 20 puestos gastronómicos con precios accesibles: habrá cafés de especialidad con opciones desde $5.000, propuestas dulces y saladas para acompañar a partir de $4.500 y helados artesanales también desde $5.000.

Cafecito BA: todos los puestos gastronómicos participantes

La oferta culinaria reunirá a reconocidos tostadores, cafeterías de autor, panaderías y heladerías de la Ciudad:

Al Diablo Coffee Roasters

Amelia Café Tostadores

Arkyn Helados y Café

Bloom Café

Boreal Café

Ciro

Colmegna Café

Costanzo Cocina & Café

Cremolatti

Don Blanco Pastelería

Gontran Cherrier

Hacienda

Jungla Café

La Crew

Melcha Café

Ophelia Cakes

Pacha Bakery

Sasha Pasteles

Tienta Helados y Café

Utópico Café

Vibra Café

Cura Té Alma

Cafecito BA, con cine al aire libre, biblioteca y cronograma de shows en vivo

Más allá de la propuesta gastronómica, el predio contará con un sector de cine al aire libre equipado con puffs, una biblioteca al paso para leer tomando un café y un espacio de juegos pensado para disfrutar en familia. Además, habrá música en vivo durante todo el fin de semana con el siguiente cronograma: