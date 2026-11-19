Dónde es este finde la feria de Café de Especialidad y helados con opciones desde $5000
El circuito gastronómico porteño suma un atractivo ideal para aprovechar los días primaverales de este fin de semana largo. Regresa una nueva edición de Cafecito BA, el popular festival al aire libre dedicado al café de especialidad, la pastelería artesanal y, en esta oportunidad, con una fuerte impronta veraniega protagonizada por distintas variedades de helados. La cita tendrá lugar en el barrio de Recoleta, más precisamente en la Plaza de las Naciones Unidas (junto a la emblemática Floralis Genérica, sobre Av. Presidente Figueroa Alcorta), con entrada libre y gratuita.
El evento abrirá sus puertas el sábado 21 de noviembre de 10:30 a 19:30 y continuará el domingo 22 de 10:00 a 18:00. Durante ambas jornadas, los vecinos y turistas podrán recorrer más de 20 puestos gastronómicos con precios accesibles: habrá cafés de especialidad con opciones desde $5.000, propuestas dulces y saladas para acompañar a partir de $4.500 y helados artesanales también desde $5.000.
Cafecito BA: todos los puestos gastronómicos participantes
La oferta culinaria reunirá a reconocidos tostadores, cafeterías de autor, panaderías y heladerías de la Ciudad:
- Al Diablo Coffee Roasters
- Amelia Café Tostadores
- Arkyn Helados y Café
- Bloom Café
- Boreal Café
- Ciro
- Colmegna Café
- Costanzo Cocina & Café
- Cremolatti
- Don Blanco Pastelería
- Gontran Cherrier
- Hacienda
- Jungla Café
- La Crew
- Melcha Café
- Ophelia Cakes
- Pacha Bakery
- Sasha Pasteles
- Tienta Helados y Café
- Utópico Café
- Vibra Café
- Cura Té Alma
Cafecito BA, con cine al aire libre, biblioteca y cronograma de shows en vivo
Más allá de la propuesta gastronómica, el predio contará con un sector de cine al aire libre equipado con puffs, una biblioteca al paso para leer tomando un café y un espacio de juegos pensado para disfrutar en familia. Además, habrá música en vivo durante todo el fin de semana con el siguiente cronograma:
- Sábado 21 de noviembre: A las 14:00 abrirá el escenario Jorgelina Avigliano con un show de saxo; a las 16:20 se presentará Lubi Música (violín); a las 18:00 llegará FLOWERTRIP Acústico de la mano de Florencia Otero y Germán Tripel; y el cierre será a las 18:45 con una Coffee Rave a cargo de Sampled Wax.
- Domingo 22 de noviembre: La música comenzará a las 11:00 con el show de saxo de Jorgelina Avigliano; continuará a las 14:20 con la orquesta La Puerta Musical; a las 15:45 volverá la Coffee Rave de Sampled Wax; y a las 17:00 cerrará el festival David Tagger & Encuentro Beatle.