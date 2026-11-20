Un thriller nacional recrea la transformación de un criminal en colaborador de la represión durante la dictadura y las redes clandestinas

Netflix sumó a su catálogo Aníbal Gordon, una nueva producción argentina que reconstruye la vida de uno de los personajes más controvertidos de la historia reciente del país. La serie llega con Rodrigo de la Serna como protagonista y la dirección de Pablo Trapero y Pablo Fendrik.

La ficción se basa en las novelas de Marcelo Larraquy. Narra la trayectoria de Gordon desde sus inicios como delincuente común hasta su transformación en pieza clave del aparato represivo durante el terrorismo de Estado.

Gordon representa un caso único en la historia argentina: un criminal que transitó del robo y la extorsión a colaborar directamente con estructuras de inteligencia y organizaciones parapoliciales responsables de desapariciones, torturas y asesinatos políticos.

Quién fue Aníbal Gordon y por qué Netflix le dedica una serie

La carrera delictiva de Gordon arrancó en 1951 con una causa por defraudación. Así lo documenta el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Con los años, su prontuario se amplió.

Sumó robos de automóviles, asaltos a joyerías y atracos bancarios. Uno de los episodios más resonantes fue el robo a un banco en Bariloche, un hecho que la serie de Netflix también recrea.

Pero su historial no quedó limitado al delito común. Durante la década de 1970, Gordon dio un salto que lo convertiría en figura central del horror. Se conectó con aparatos de inteligencia y grupos parapoliciales.

Esas estructuras participaron activamente en la violencia política. La represión ilegal en Argentina encontró en Gordon un operador funcional a sus intereses.

Triple A, SIDE y las identidades falsas

El aspecto más siniestro de su trayectoria fue su rol en la Alianza Anticomunista Argentina, conocida como Triple A. Esta organización de ultraderecha estuvo detrás de amenazas, secuestros y asesinatos políticos durante los años 70.

Gordon no actuó solo. Operó como agente inorgánico de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Usó identidades falsas: Silva y Coronel Ezcurra fueron algunos de sus alias.

Su función consistía en vincular el mundo del delito con el aparato represor estatal, facilitando operaciones que combinaban crimen común con terrorismo de Estado, una articulación que permitió financiar y encubrir crímenes de lesa humanidad.

Su actividad se extendió a centros clandestinos de detención. Bacacay, Automotores Orletti y Pomar fueron algunos de los espacios donde operó. Allí funcionaba el aparato represivo que secuestraba, torturaba y hacía desaparecer personas.

Los crímenes de lesa humanidad que marcaron su condena

Gordon fue acusado y condenado por múltiples delitos de lesa humanidad. Su nombre quedó vinculado a asesinatos políticos de gran relevancia en la historia argentina.

Entre las víctimas se cuentan José Ignacio Rucci, Silvio Frondizi y Rodolfo Ortega Peña. También se lo relacionó con secuestros extorsivos que combinaban motivación económica con objetivos políticos.

En la década de 1980, cuando el país intentaba transitar hacia la democracia, el nombre de Gordon reapareció. Esta vez, conectado al crimen organizado y con vínculos a la banda del Clan Puccio.

En 1984 fue detenido por el secuestro del dirigente político Guillermo Patricio Kelly. Desde ese momento permaneció en prisión. Gordon murió en 1987 sin haber recuperado la libertad.

Su figura condensa uno de los capítulos más oscuros de Argentina: la articulación entre delincuentes comunes, servicios de inteligencia y organizaciones parapoliciales durante el terrorismo de Estado, un entramado que dejó miles de víctimas y heridas que el país aún procesa.

La serie de Netflix, con De la Serna en el rol protagónico, busca reconstruir esa trayectoria. Trapero y Fendrik asumen el desafío de narrar una historia que combina thriller policial con drama histórico.

La producción llega en un momento donde el streaming argentino apuesta cada vez más por contenidos basados en hechos reales y figuras controversiales de la historia nacional.