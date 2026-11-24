La actualización de la RAE incorpora más de 6.000 términos vinculados a tecnología, redes sociales y problemáticas actuales del lenguaje

La Real Academia Española (RAE) presentó la 24ª edición del Diccionario de la lengua española. La nueva versión incorpora más de 6.000 novedades entre palabras y acepciones que reflejan cómo cambió el mundo en la última década.

Términos como influencer, gordofobia, pódcast y ecoansiedad ya son parte oficial del idioma. También entran expresiones regionales como la argentina chepibe. La obra busca registrar las transformaciones sociales, culturales y tecnológicas que marcan a cientos de millones de hablantes de español en todo el planeta.

La nueva publicación reúne 99.990 artículos. Suma cerca de 209.000 acepciones distribuidas en dos volúmenes que totalizan 3.606 páginas.

Se trata de la primera renovación integral de la edición impresa desde 2014. En ese período se acumularon nueve actualizaciones digitales que ahora se consolidan en papel.

Qué palabras nuevas entran al diccionario de la RAE

Entre las incorporaciones aparecen palabras que hace 10 años no existían o no tenían uso masivo. Metaverso, docuserie, ciberataque e inteligencia artificial generativa reflejan el impacto de la tecnología en la vida cotidiana.

Las redes sociales ya son parte del léxico oficial. Influencer, un término que nació en plataformas digitales, ahora tiene entrada propia en el diccionario.

También entran palabras vinculadas con problemáticas contemporáneas. Gordofobia, edadista, racializar y basuraleza dan cuenta de debates sociales que ocupan la agenda pública.

El diccionario amplía su vocabulario científico, médico y ambiental con términos como hantavirus, cardiosaludable, antiedad y ecoansiedad, palabras que responden a preocupaciones sanitarias y ambientales actuales.

La gastronomía también suma expresiones. Esferificar, una técnica de cocina molecular, y ramen, el plato japonés popularizado en Occidente, ya son parte del español oficial.

Chepibe y otras palabras que aporta Argentina al diccionario

Una de las principales novedades es la incorporación de 1.570 voces de uso exclusivo en distintos países hispanohablantes. También entran 1.490 gentilicios nuevos.

Este trabajo es resultado de la colaboración de las 23 academias que integran la Asociación de Academias de la Lengua Española (Asale). Cada país aportó términos propios de su habla cotidiana.

La Academia Argentina de Letras eligió chepibe para representar al país durante la presentación. El término designa a una persona que realiza mandados o tareas de escasa responsabilidad, una expresión característica del habla argentina.

También figura bicisenda, palabra utilizada en Argentina, Paraguay y Uruguay para nombrar a las vías exclusivas para ciclistas.

Entre los regionalismos incorporados aparecen cocotaxi, de Cuba. También corillo, de Puerto Rico; motoconcho, de República Dominicana; y puntabola, de Bolivia.

Estas expresiones dan cuenta de la diversidad lingüística del español. Muestran cómo una misma lengua se adapta a realidades locales específicas en más de 20 países.

Cómo se hizo esta edición y qué tiene de distinto

El director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, destacó un cambio clave. Esta edición constituye el primer diccionario concebido como una obra nativa digital.

La versión impresa fue elaborada a partir de la plataforma electrónica y no a la inversa, como ocurría en ediciones anteriores, lo que marca un giro en la forma de producir obras académicas.

La directora de la edición, Paz Battaner, explicó el trabajo de fondo. Se revisó la información etimológica de 54.829 artículos.

También se incorporaron 85.201 ejemplos destinados a facilitar la comprensión de los significados y usos de las palabras. Estos ejemplos ayudan a entender contextos reales de aplicación.

La nueva edición modifica la organización de las acepciones. Ahora se presentan según su frecuencia de uso y relación semántica, no solo por orden cronológico.

Además, incorpora de manera desarrollada las formas femeninas de aquellas palabras que admiten variación de género. Este cambio busca visibilizar usos que antes quedaban implícitos.

Con casi 100.000 entradas, la obra registra la evolución de una lengua compartida por cientos de millones de hablantes. Da cuenta de las nuevas formas de comunicación que surgen tanto en el ámbito digital como en la vida cotidiana.