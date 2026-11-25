Obras emblemáticas cobran vida con proyecciones en 360 grados y recursos tecnológicos de vanguardia en un entorno pensado para todos los sentidos

Las obras de Vincent van Gogh cobrarán vida en Buenos Aires, esta vez a través de una experiencia inmersiva que propone recorrer el universo creativo del artista desde una perspectiva diferente. Se trata de Van Gogh Inmersivo, una exposición que abrirá sus puertas el próximo 6 de diciembre en el Centro de Experimentación del Teatro Colón y que permanecerá disponible hasta el 28 de febrero de 2027.

La propuesta combina proyecciones envolventes, instalaciones interactivas, realidad virtual y estímulos multisensoriales para acercar al público a algunas de las pinturas más reconocidas del artista. El recorrido tendrá una duración aproximada de 60 minutos y está diseñado para visitantes de todas las edades.

Van Gogh Inmersivo: una propuesta que activa los cinco sentidos

Con curaduría de Marianella Baladán, la exposición estará organizada en 11 salas y tendrá cuatro ejes principales:

Interacción

Inmersión

Experiencia multisensorial

Realidad virtual

Uno de los aspectos distintivos de la muestra es que el público no tendrá solamente un papel contemplativo: a través de movimientos, gestos y contacto táctil, los visitantes podrán intervenir en algunas de las obras y modificar determinados elementos de las instalaciones.

La tecnología permitirá proyectar pinturas en formato 360 grados, de manera que paredes, techos y pisos se transformen en superficies visuales que envuelven al espectador. Entre las obras que formarán parte del recorrido se encuentran algunas de las más conocidas de Van Gogh, como La noche estrellada, Los girasoles y sus más emblemáticos retratos y autorretratos.

La experiencia también incorporará elementos de la vida personal del pintor: una selección de las cartas que intercambió con su hermano Theo a lo largo de los años funcionará como hilo conductor para acercar al público a sus pensamientos, inquietudes y búsquedas artísticas.

Otro de los atractivos de la exposición será la posibilidad de explorar el universo del pintor más allá de las imágenes. El espacio multisensorial tomará como referencia El jardín de Arlés, una pintura de 1888, para recrear su atmósfera mediante proyecciones, diseño sonoro y estímulos olfativos. La intención es que los visitantes puedan aproximarse a los paisajes que inspiraron al artista a través de todos los sentidos, con sonidos y aromas que acompañarán las imágenes.

La muestra propone una forma de acercamiento al arte que combina recursos tecnológicos y elementos sensoriales, con el objetivo de generar una experiencia diferente a la visita tradicional a un museo.

Cuánto cuestan las entradas y dónde comprarlas

Las entradas para Van Gogh Inmersivo se encuentran disponibles a través de Plateanet, con un valor publicado de $40.000 por persona. La duración estimada de la visita es de una hora.

La exposición funcionará todos los días, de lunes a domingo, entre las 10 y las 20 horas, desde el 6 de diciembre hasta el 28 de febrero de 2027.

La sede será el Centro de Experimentación del Teatro Colón, ubicado en Cerrito 628, en la Ciudad de Buenos Aires. El ingreso indicado para la experiencia es por Viamonte 1168. La propuesta está habilitada para todo público y los menores de tres años no abonan entrada.

Con esta iniciativa, el Teatro Colón suma una nueva propuesta de entretenimiento cultural a su programación de verano y vuelve a incorporar tecnología inmersiva como herramienta para acercar grandes figuras de la historia del arte a un público amplio.