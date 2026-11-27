Damián Betular lanzó su colección "Navidad Mágica" inspirada en la nueva serie de Harry Potter de HBO: precios y sabores de sus 5 productos

Damián Betular presentó oficialmente la colección navideña 2026 de Betular Pâtisserie, bautizada "Navidad Mágica" e inspirada en el universo de Harry Potter tras un acuerdo oficial con HBO y Max. La línea especial de fin de año ya se encuentra disponible para compra online con retiro en su local de Villa Devoto, con valores que parten desde los $36.000 y alcanzan los $150.000 en su caja más exclusiva.

A través de sus redes sociales, el pastelero confirmó que la propuesta celebra el desembarco de Harry Potter y la Piedra Filosofal, la nueva Serie Original de HBO. "La magia llegó a Betular Pâtisserie. Te invitamos junto a HBO Max y Harry Potter Latinoamérica a compartir un poquito de esta magia con nosotros", anunció la cuenta de la patisserie del chef al revelar el catálogo en su tienda digital.

Pan dulce de Betular y todos los precios y productos de la colección "Navidad Mágica"

La propuesta navideña 2026 está compuesta por cinco productos artesanales de edición limitada, con presentaciones temáticas y sabores clásicos de la pastelería de autor:

Degustación de petits ($150.000): es el artículo más costoso de la colección. Se trata de una caja roja con 9 petits gâteaux individuales de Vainilla, Manzana, Coco y dulce de leche, Pecan pie, Banana Caramel, Pistacho y limón, Limón, Avellanas y Chocoliva. Requiere refrigeración a 4 °C y consumo dentro de las 48 horas.

es el artículo más costoso de la colección. Se trata de una caja roja con 9 petits gâteaux individuales de Vainilla, Manzana, Coco y dulce de leche, Pecan pie, Banana Caramel, Pistacho y limón, Limón, Avellanas y Chocoliva. Requiere refrigeración a 4 °C y consumo dentro de las 48 horas. Pan dulce ($59.000): pesa 700 gramos y está elaborado con masa de vainilla, chocolate, naranja y avellanas, coronado con un crocante de almendras. Se conserva a temperatura ambiente fresca y se recomienda consumirlo dentro de los 10 días.

pesa 700 gramos y está elaborado con masa de vainilla, chocolate, naranja y avellanas, coronado con un crocante de almendras. Se conserva a temperatura ambiente fresca y se recomienda consumirlo dentro de los 10 días. Caja de macarons x 8 ($49.000): Incluye ocho unidades repartidas en cinco sabores: dulce de leche, pistacho, vainilla, limón y chocolate.

Incluye ocho unidades repartidas en cinco sabores: dulce de leche, pistacho, vainilla, limón y chocolate. Turrones ($36.000): pesan 180 gramos y se venden por unidad en tres variedades a elección: Pistacho (con chocolate caramelizado, gianduja y pistachos caramelizados), Maní y caramelo (chocolate semiamargo, gianduja de maní y caramelo salado) o Avellanas y cookies (chocolate con leche, gianduja de avellanas y galletitas).

pesan 180 gramos y se venden por unidad en tres variedades a elección: Pistacho (con chocolate caramelizado, gianduja y pistachos caramelizados), Maní y caramelo (chocolate semiamargo, gianduja de maní y caramelo salado) o Avellanas y cookies (chocolate con leche, gianduja de avellanas y galletitas). Grageas ($36.000): caja de 250 gramos con grageas de chocolate surtidas (no se pueden elegir los sabores), que combinan notas de coco, almendras, avellanas, maní y banana.

Productos de Betular para Navidad: cómo comprar y dónde retirar los pedidos en Buenos Aires

Todos los productos de la colección ya figuran en la tienda oficial de la marca, aunque algunas variantes de turrones registran alta demanda desde las primeras horas del lanzamiento.

La modalidad de entrega funciona exclusivamente bajo sistema take-away: una vez realizada la compra en la web, el pedido debe retirarse de forma presencial en Mercedes 3900 (Villa Devoto, CABA), donde el local atiende todos los días de 9:00 a 20:30 horas.