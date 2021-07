"Entre mediados de agosto y septiembre Argentina podría tener la tercera ola"

Así lo estima una infectóloga, después de conocerse los casos de la variante Delta en la provincia de Córdoba que afectó a 13 familiares

La infectóloga Aída Torres se refirió a esta nueva variante: "Se multiplica muy rápido. El ingreso se verá en la enfermedad y en el número de enfermos por día. Cuando veamos cómo aumenta el número de casos se podrá medir y establecer que se trata de la nueva variante".

En relación a la vacuna y la nueva variante, la profesional sostuvo: "Todos los no vacunados fueron los más afectados o que murieron con la cepa delta. Quienes se vacunaron generalmente no necesitan internación o no fallecen por la enfermedad", precisó.

Además, Torres explicó que "todas las vacunas por más buenas que sean no son efectivas al cien por cien. Me puedo infectar, pero no voy a enfermar. Algunas vacunas tienen menos efectividad que otras y cubren al menos un 70 por ciento de efectividad, esas deberán necesitar una tercera dosis pensando en la cepa delta", señaló.

En relación al año que viene, la infectóloga agregó que "las vacunas serán como la antigripal a partir de los seis meses. De manera que toda la población se deberá vacunar. El año que viene aparentemente saldrán combinadas las vacunas antigripales y la del coronavirus", indicó.

Por último, Aída Torres se refirió a una tercera ola en Argentina: "Obviamente tendremos la tercera ola desde el punto de vista epidemiológico calculamos que puede llegar a mitad de agosto o septiembre. Hasta ese momento la Argentina deberá prepararse brindando la mayor cantidad de vacuna y fundamentalmente el esquema completo", explicó.

Los controles sanitarios aumentaron en Córdoba en las últimas horas por el hombre que llegó procedente de Perú, no se confinó y contagió a al menos 13 personas con la variante Delta del coronavirus. Hasta el momento, hay más de 160 aislados, pero las autoridades alertaron que el número podría aumentar. Además, se activaron protocolos de prevención en cuatro escuelas.

El total de contagios relacionados al viajero son 17, y por ahora en 13 de ellos se confirmó la presencia de la temida variante detectada por primera vez en la India.

El Ministerio de Salud de Córdoba realiza diversas tareas para evitar que aumenten los contagios por el primer portador de la variante Delta registrado en el distrito.

La secretaria de Salud, Gabriela Barbás, informó al Canal 12 de Córdoba: "En estas primeras horas vamos teniendo 17 casos positivos, más de 160 personas aisladas y estamos esperando nuevos resultados de contactos estrechos".

Por la mañana, comenzaron los testeos a toda la comunidad educativa de las escuelas de la capital de Córdoba adonde concurren los chicos de las familias con diagnósticos positivos.

El hombre dio negativo en Ezeiza y no respetó el aislamiento. Ahora se contagiaron casi 20 personas

Controles

"Entre las acciones dispuestas por parte del área de Epidemiología de la cartera sanitaria se ha indicado aislamiento de burbujas y testeo de toda la comunidad educativa, desinfección de espacios y aislamiento estricto de contactos estrechos", informó por twitter el Ministerio de Educación cordobés, usando el hastag #ClasesEnCórdoba.

En otro tuit, Educación de Córdoba informó que "en virtud de la información de público conocimiento en relación al caso de la variante Delta, en la ciudad de Córdoba se activó el protocolo de prevención en 2 escuelas estatales, 1 privada y 1 municipal. #ClasesEnCórdoba".

El Gobierno local había informado este jueves que el portador del virus es un viajero procedente de Lima (Perú) que había arribado al Aeroparque Jorge Newbery con test negativo en un vuelo del pasado 19 de julio de 2021.

Dos días después, se le realizó el control, el seguimiento telefónico y se programó el testeo correspondiente para el séptimo día. El 26 de julio se le practicó el test para el alta y el resultado fue positivo. Se trata de un hombre de 62 años.

La directora de Migraciones, Florencia Carignano, afirmó que "es cuestión de tiempo" hasta que la variante tenga circulación comunitaria

Tras la investigación epidemiológica, se identificó que él tuvo contacto con familiares no convivientes durante el período que debió guardar aislamiento, y que a partir de esos datos se detectaron hasta el momento 17 casos de covid-19, de los cuales en 13 ya se halló la variante Delta.

"Llegó a la Argentina y un sobrino lo llevó hasta su domicilio. Al día siguiente fue a la casa de un familiar que vive en otro barrio y mantuvo contacto con personas", consignaron fuentes sanitarias.

Por tal motivo, las autoridades del Ministerio de Salud realizaron una denuncia penal en la Unidad Fiscal de Emergencias Sanitarias (UFES) para el inicio de las acciones legales correspondientes y para determinar la responsabilidad y posible violación de la cuarentena por parte del viajero.

Alerta en Salta

Un paciente que había regresado de Europa y en Ezeiza dio negativo al primer testeo, no cumplió el aislamiento y finalmente contagió a su familia. Además, 20 personas con las que se juntó fueron aisladas.

La directora Nacional de Migraciones, Florencia Carignano, afirmó que "es cuestión de tiempo" hasta que la variante Delta tenga circulación comunitaria en el país, pero destacó que "nos va a encontrar mejor parados" gracias al avance de la campaña nacional de vacunación contra el coronavirus.