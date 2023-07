Wanda Nara cruzó a Jorge Lanata tras ser dada de alta: "Confirmó un diagnóstico que ni yo tenía"

La modelo y conductora aseguró que el periodista reveló información equivocada: "En ese momento no habían pasado ni 24 horas de mi primer estudio", aseguró

La modelo y conductora de televisión, Wanda Nara, fue dada de alta del Sanatorio Los Arcos luego de que -la semana pasada- fuera internada de urgencia por un dolor estomacal.

"El miércoles decidí por mi cuenta realizarme análisis de rutina, como acostumbro cada vez que viajo o una vez al año. Algunos valores salieron mal y tomé la decisión de internarme para complementar con otros chequeos que salieron bien. El jueves, también por mi cuenta, me retiré de esa clínica para realizar más estudios en un lugar especializado. Lo hice buscando aportar más información a los resultados de mis primeros estudios", escribió la mediática y agente de fútbol en su cuenta oficial de Instagram.

Wanda Nara cruzó a Lanata por su diagnóstico errado

Seguidamente, la conductora de Masterchef, desmintió la información revelada previamente por Jorge Lanata, que había asegurado que la modelo padecía leucemia. "Como toda mamá, intenté ocultarle a mis hijos mis miedos y mis angustias. Sobre todo porque aún no tenía un diagnóstico certero. Lamentablemente, el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía. La medicina no es exacta y en ese momento no habían pasado ni 24 hs de mi primer estudio", expresó al respecto.

Y concluyó: "Siempre mis hijos se enteraron todo por mí, siempre hablé y esta no iba a ser la excepción. Pero hubiera elegido hacerlo con más resultados y estudios en la mano; y sobre todo con mis tiempos. Agradezco a mi familia, a cada amigo y cada uno de ustedes por demostrarme el amor que me tienen. Ya estoy en mi casa, a la espera de más exámenes y siguiendo las indicaciones de los profesionales que me acompañan".

La última actividad de la conductora de TV había sido el pasado 9 de julio, tras recibir un reconomiento en los Martín Fierro por el certamen de cocina más popular del país. "Buen día, Buenos Aires. Gracias APTRA y a todos mis compañeros de un programa que me hizo muy feliz. Todos ellos hicieron que sea un año increíble. Mi primer año en televisión argentina y mi primer Martín Fierro", había expresado en última publicación virtual.

Lanata perdió por paliza con Wanda Nara

Este domingo la competencia entre Masterchef Argentina, en Telefe, y Periodismo para todos (PPT), en eltrece, tuvo un tinte especial. Wanda Nara, conductora del ciclo gastronómico, estuvo el jueves en la guardia del sanatorio porteño Los Arcos para realizarse análisis.

Jorge Lanata, conductor del programa de eltrece, dio detalles de un diagnóstico supuesto sobre la salud de la conductora y recibió críticas de los periodistas que cubren los espectáculos.

MasterChef Argentina, que no se emite en vivo, arrancó en la punta con 11,6 puntos mientras que Lanata marcaba 7,6 puntos.

Los seis concursantes que compitieron para pasar a la siguiente etapa tuvieron que preparar un panqueque de manzanas para desempatar y ganar inmunidad.

Rodolfo ganó prueba, y los otros cinco cocineros prepararon un plato salado con carne y uno dulce.

PPT tuvo una marca máxima de 8,8 puntos con el descargo de Lanata por las críticas que recibió al hablar de la salud de Wanda Nara.