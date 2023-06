La política, en la hora de la verdad: llegan las decisiones que definirán la suerte electoral

Todos tomamos decisiones a diario. Decenas o cientos por día, algunas pequeñas, otras medianas y algunas grandes. Pero la vida no es tan simple o lineal y sucede que, muchas veces, cuestiones que consideramos menores (agregarle un ingrediente a una comida) pueden tener consecuencias importantes (una reacción alérgica), mientras que otras que consideramos serán muy relevantes y duraderas (comenzar en un nuevo empleo, o iniciar una relación de pareja) pueden terminar en la intrascendencia más absoluta. A nuestros cálculos y propósitos debemos agregarles las intenciones de los demás y -fundamentalmente- el factor del azar; es decir, la buena o mala suerte.

Como nos recuerda el genial Woody Allen en su obra maestra Match Point: "Aquel que dijo que más vale tener suerte que talento, conocía la esencia de la vida. La gente tiene miedo de reconocer que gran parte de la vida depende de la suerte; asusta pensar cuántas cosas escapan a nuestro control".

La política no constituye una excepción a esta regla, sino que es la confirmación misma de su vigencia. Nos gusta creer que quienes se dedican a los juegos del poder tienen todo calculado de antemano y controlan hasta los mínimos detalles. Quizás sea una forma ingenua de darnos tranquilidad frente a las incertidumbres de la vida o un modo sencillo de encontrar culpables cuando las cosas no se dan de acuerdo a nuestros deseos. Mucha razón tenía John Fitzgerald Kennedy cuando reflexionaba que "la esencia de la decisión resulta impenetrable al observador e incluso al sujeto mismo de la decisión. Siempre existen oscuridades y enredos en el proceso de toma de decisiones".

Así llegamos a esta hora de la política argentina, en medio de oscuridades y enredos que comenzarán a aclararse y desatarse de acuerdo a las imposiciones del calendario electoral. En los próximos días (¿horas?) se tomarán decisiones irreversibles cuyas consecuencias determinarán muchos aspectos de nuestra vida política y económica de los próximos años.

Definiciones en el ex Frente de Todos

Comencemos por el oficialismo. El cambio de nombre ya es un tema en sí mismo. El rebautismo implica aceptar el fin de una etapa, intentar relegar a un segundo plano lo sucedido a nivel gubernamental desde diciembre de 2019 a esta parte. No está en la voluntad de los integrantes del ex Frente de Todos (ahora Unión por la Patria) la continuidad o el continuismo de la presidencia de Alberto Fernández. Luego de tal determinación estamos a la espera de otra decisión relevante: ¿PASO con competencia o lista única?

Sabemos que el asunto está siendo discutido ásperamente. Más allá de tecnicismos, la resolución será política y no jurídica, estratégica y no táctica. Involucra al conjunto de los integrantes de la coalición, particularmente a gobernadores, intendentes y aspirantes a senadores y diputados nacionales y provinciales, concejales y consejeros escolares. Todos miran y esperan el final de este capítulo con la entera convicción de que influirá en sus territorios en un sentido u otro. Saben que no son parte de la "mesa chica" y, por lo tanto, pueden ser parte del menú. Y en la política nadie quiere que se lo coman de postre. Meno,s protagonistas tan hábiles en el manejo de los cubiertos. Queda, además, la definición de los pre candidatos del kirchnerismo en alianza con el massismo.

En el mazo hay varias cartas y múltiples combinaciones posibles. Todas circulan, pero nadie se anima a jugarse por cuál será la ganadora. En esta partida, CFK talla en primer lugar. Y como dice el refrán: "el que parte y reparte, se queda con la mejor parte". Claro que los beneficiados de hoy pueden ser los perdedores del mañana. O los que simplemente actúen luego lejos de la voluntad de su creadora. Todos sabemos de la decepción de la vice con su presidente.

Qué pasa con Juntos por el Cambio y Javier Milei

En el terreno de Juntos por el Cambio las incertidumbres existen, pero con menor amplitud térmica. Hace tiempo se sabe que habrá competencia, al menos entre dos contendientes relevantes: Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Habrá que ver a quiénes llevan para completar sus fórmulas (Bullrich eligió a Luis Petri, falta la definición de Larreta) y también saber si otros aspirantes mantendrán su vocación de buscar el premio mayor o "se bajarán" a otros lugares de las listas en la dinámica de la organización de la oferta.

Un segmento adicional queda para los radicales. ¿Serán acompañantes de los líderes del PRO o llevarán alguna propuesta propia?

La tercera fuerza en discordia, La Libertad Avanza, ya ha resuelto la unidad y sus nombres (Milei-Villarruel) con la facilidad que permite una construcción casi unipersonal. El líder libertario será el único que capitalizará o se perjudicará de los resultados. Fiel a sus convicciones anarco-capitalistas no socializará pérdidas ni ganancias.

Mientras transitamos la previa acudimos nuevamente a la historia grande para cerrar esta historia pequeña. Es sabido que Julio César, cuando cruzó con sus ejércitos el Rubicón con destino a Roma desatando una guerra civil, dejó una frase para la posteridad: "alea jacta est" (la suerte está echada). Con menos dramatismo los protagonistas de la democracia argentina saben también que para ellos no hay vuelta atrás. Y que necesitarán algo de la diosa Fortuna de aquí en adelante.