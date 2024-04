5 errores a la hora de comer que NO te permiten bajar de peso

5 ERRORES MUY COMUNES

No incluir una amplia variedad de hortalizas y frutas. Por el contrario, sí muchos hidratos de carbono simples (azúcares y dulces).

Abusar de los productos light o diet, pensando que no engordan.

TIPS PARA ALIMENTARSE MEJOR

Si no consume una variedad de frutas y hortalizas, no incorpora en forma equilibrada los nutrientes que brindan: vitaminas antioxidantes, ácido fólico, minerales, fibras y fito-químicos.

Si come poca cantidad de legumbres, no se beneficia con su riqueza en proteínas, grasas vegetales, fibra,

Si usted saltea el desayuno, corre el riesgo de comer de más el resto del día, elegir alimentos más grasos y/o con elevado contenido de azúcares y, además, no incorpora a su organismo el calcio necesario para preservar la salud ósea.

A partir de ahora, aplica estas estrategias a tu rutina y mantén hábitos saludables junto a Delivery Cormillot . No dejes que las excusas te ganen: ¡Transita el otoño liviano, motivado y acompañado por nuestro equipo! Estamos aquí para facilitarte el proceso, ahorrarte energía y tiempo: te ofrecemos un servicio ALL INCLUSIVE que incluye las 6 comidas diarias (desayuno, almuerzo, merienda, cena y 2 colaciones) que son ricas, frescas y nutritivas. También, contamos con 5 planes nutricionales que se amoldan a tus objetivos y es la mejor opción porque te organizan la cotidianeidad para no perder tiempo pensando en qué comida preparar. ¡ Contáctanos para recibir más información!