Alimentos que ayudan a proteger tu piel y mantenerla saludable

Para tener un cutis terso y una piel visiblemente saludable es importante dormir bien, evitar el tabaquismo y moderar el consumo de alcohol. Pero también conviene incluir a diario una serie de alimentos que aportan mayor cantidad de antioxidantes y previenen el envejecimiento.

El secreto para lograr ese objetivo es incluir alimentos ricos en antioxidantes, sustancias ayudan a prevenir la oxidación de las células responsable del envejecimiento prematuro y que las defienden de la acción perjudicial de los elementos tóxicos o radicales libres que dañan los tejidos.

ANTIOXIDANTES PARA LA PIEL

BETACAROTENOS - Estas sustancias, que en el cuerpo se transforman en vitamina A, se encuentran naturalmente en las frutas y las verduras de color amarillo, anaranjado y verde intenso. Por ejemplo: zanahorias, calabaza, zapallo, acelga, espinaca, coliflor, repollitos de Bruselas, damasco y limón.

VITAMINA C - La vitamina C también participa en la formación del colágeno, sustancia que une las células y mantiene la elasticidad de la piel. Se encuentra principalmente en las frutas cítricas (frutilla, kiwi, naranja, mandarina, pomelo), repollo, ají, arándanos, espinaca y tomates crudos.

VITAMINA E - La vitamina E ayuda a evitar la oxidación producida por los radicales libres y, además, acelera la cicatrización de quemaduras. Está presente en los aceites de germen de trigo, soja, girasol, maíz y oliva; el germen de trigo, las semillas y los frutos secos (especialmente las almendras).

LICOPENO - El licopeno es uno de los pigmentos llamados carotenoides, responsable del color rojo de frutas y verduras. Se trata de un fitoquímico de gran poder antioxidante que ayuda a combatir a los radicales libres. Está presente en tomate, sandía, pomelo rosado y durazno. SELENIO - Mineral que se incorpora a través de la ingesta de productos de mar y otras carnes; también está, aunque en menor cantidad en los granos enteros.

ZINC - Otro mineral importante que interviene en el mantenimiento de las células de la piel y por eso ayuda a generar piel nueva después de quemaduras y otras lesiones. Se encuentra en carnes rojas y blancas, hígado y otras vísceras, mariscos, huevo y lácteos. La fibra también colabora en el mantenimiento de la piel al ayudar al buen funcionamiento intestinal, lo cual permite la eliminación de toxinas. Se encuentra presente en frutas y hortalizas, cereales integrales, legumbres y semillas.

Además de incorporar estos alimentos ricos en antioxidantes, para cuidar la piel también es importante:

Beber 2.5 litros de líquidos sin calorías ni alcohol a diario para asegurar la hidratación de tu piel.

Evitar el cigarrillo.

Moderar el consumo de alcohol.

Llevar una vida activa.

Realizar un chequeo médico regular.

