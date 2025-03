Al llegar a la jubilación, una de las principales preocupaciones y dudas es el tema de la obra social y la continuidad de la cobertura de salud. Esto abarca desde la idea errónea de que es obligatorio afiliarse a PAMI (Programa de Atención Médica Integral), hasta las dificultades para encontrar opciones y precios accesibles.

En la práctica, las obras sociales solo aceptan o reciben jubilados que correspondan a la misma actividad en la que estaban afiliados. Por ejemplo, si una persona tenía la obra social de choferes de camiones debido a su ocupación, al jubilarse solo podrá elegir entre continuar con la obra social de Choferes de Camiones o afiliarte a PAMI.

¿Qué obras sociales aceptan a mayores de 60?

La elección debe realizarse en el momento de gestionar la jubilación. En ese proceso, se deberá indicar si se desea ejercer su derecho a continuar en su obra social actual o si se prefiere destinar los aportes jubilatorios al Programa de Atención Médica Integral (PAMI).

Si alguien estuvo afiliado a PAMI durante algunos años tras jubilarse y desea regresar a la obra social que tenía durante su vida laboral, es posible hacerlo. Sin embargo, es probable que pierda ciertas prestaciones y coberturas de las que gozaba mientras estaba en actividad. La única forma de conservarlas es mantenerse en su obra social desde el inicio de la jubilación.

Las prestaciones médicas de la obra social seguirán vigentes hasta 90 días después de finalizado el trámite jubilatorio, tanto para el titular como para su grupo familiar primario.

Según la página del Ministerio de Salud, algunas de las obras sociales que aceptan mayores de 60 años son:

Obra Social de la Actividad de Seguros, Reaseguros, Capitalización y Ahorro y Préstamo para la Vivienda: Carlos Pellegrini 575, CABA

Obra Social Ferroviaria: Estados Unidos 2859, CABA

Obra Social del Personal Jerárquico de la República Argentina para el personal jerárquico de la industria gráfica y el personal jerárquico del agua y la energía: Moreno 1142 PB, CABA

Obra Social de los Inmigrantes Españoles y sus Descendientes Residentes en la República Argentina: Venezuela 1162 PB, CABA

Obra Social para Empleados y Productores de Entidades de la Actividad Agropecuaria y Agroalimentaria de la Economía Social: Corrientes 878 4º piso, CABA

Obra Social para el Personal de la Industria Aceitera, Desmotadora y Afines: Av. Belgrano 1370 2º piso, CABA

Obra Social de Actores: Ayacucho 537, CABA

Obra Social del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales: Av. Independencia 1111, 2º piso, CABA

Obra Social del Personal Aeronáutico: Anchorena 1266, CABA

Obra Social de los Aeronavegantes: Bartolomé Mitre 1902, PB, CABA

Obra Social del Personal de la Cerámica, Sanitarios, Porcelana de Mesa y Afines: Av. Hipólito Irigoyen 1255, CABA

Obra Social del Personal de la Cerámica, Sanitarios, Porcelana de Mesa y Afines: San Juan 4229, CABA

Obras Social Choferes de Camiones: San José 1775, CABA

Obra Social de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina: Av. De Mayo 930

Obra Social del Personal de la Industria Lechera: Hipólito Irigoyen 4054, CABA

Obra Social de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza: Lima 163, 4º, CABA

Obra Social de los Trabajadores de las Empresas de Electricidad: Humberto 1º 434, CABA

Obra Social del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor: Avda. Belgrano 665, 8º piso, CABA

Obra Social de la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina: Alsina 477/485, CABA

Obra Social para Pilotos de Líneas Aéreas Comerciales y Regulares: Lezica 4047, CABA

¿Es obligatorio pasarme a PAMI al jubilarme?

Por ley, cualquier persona tiene el derecho de elegir entre pasarse a PAMI o continuar con la obra social que tenía durante su vida laboral. Es importante tomar esta decisión antes de jubilarse. Si no decidís, lo más probable es que te asignen automáticamente a PAMI, y una vez allí, no podrás regresar a tu obra social anterior.

Es crucial que no firmes ningún tipo de afiliación a PAMI. Si aceptás los servicios de esta entidad, perderás el derecho a continuar con tu obra social actual y/o la posibilidad de cambiar a otra obra social de tu elección.

¿Qué pasa si ya firmé la afiliación a PAMI?

Si ya firmaste la afiliación a PAMI, deberás esperar 12 meses, ya que tienes derecho a realizar un cambio de obra social una vez al año calendario. El cambio solo podrá ser a una obra social que figure en el listado correspondiente.