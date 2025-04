Wegovy, el fármaco "de las estrellas", llegará a Argentina en el último cuatrimestre del año tras una larga espera. Hay una gran expectativa alrededor del medicamento de Novo Nordisk, ya que trae una mayor dosis de semaglutida (2,4 mg) que Ozempic (0,5 mg) y está diseñado específicamente para la pérdida de peso. Los especialistas prevén una demanda masiva.

Sin embargo, no será de venta libre: requiere de indicación y seguimiento médico. Desde Novo Nordisk aclararon a iProfesional que "la prescripción de un medicamento como Wegovy es un acto médico, a cargo de un profesional de la salud" que dependerá "del estado de salud de cada paciente, su historia clínica, objetivos terapéuticos y sus preferencias".

El laboratorio remarcó que el valor del inyectable será informado cerca de la fecha de lanzamiento. Para tener un estimativo, en Estados Unidos el costo de una caja mensual es de 499 dólares en efectivo. Alrededor de $600.000, si se traslada ese monto a nuestra moneda.

Wegovy cuenta con la aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) desde el 2023, pero la alta demanda a nivel global demoró su ingreso a la Argentina.

Cómo funciona Wegovy, el fármaco para perder peso

El doctor Alberto Cormillot, director de la carrera de Nutrición de la Universidad ISALUD, remarcó que "al igual que otras enfermedades crónicas y complejas como el asma o la diabetes tipo 2, la obesidad requiere un manejo a largo plazo con tratamientos efectivos que ayuden a prevenir recaídas".

Wegovy fue pensado con ese único fin: bajar de peso. Según explica el laboratorio, "es el primer agonista del receptor GLP-1 de aplicación semanal indicado para el control de peso corporal en combinación con una dieta reducida en calorías y un aumento de la actividad física".

Por su 94% similitud con la hormona GLP-1 humana, el medicamento reduce el hambre y aumenta la sensación de saciedad. Esto ayuda a que los pacientes tengan menos apetito y reduzca su ingesta calórica.

Durante los estudios clínicos STEP (Efecto del Tratamiento con semaglutida en Personas con Obesidad), Novo Nordisk logró demostrar una pérdida de peso del 20% en uno de cada tres pacientes, y una reducción promedio de peso de alrededor del 17% mantenida durante 2 años.

Está indicado para adultos con obesidad -Índice de Masa Corporal (IMC) ≥30 kg/m2 – o sobrepeso (IMC ≥27 kg/m2) que presenten una comorbilidad, como pueden ser hipertensión, apneas del sueño, enfermedad cardiovascular, entre otras.

A la hora de comenzar a tomar Wegovy, será necesaria una evaluación exhaustiva del estado físico del paciente. Se estudiará su historia clínica y se realizarán análisis de sangre, una evaluación cardiovascular y una ecografía para evitar problemas biliares y pancreáticos.

Qué tener en cuenta antes de utilizar este fármaco

Los especialistas llaman a mantener la cautela con su uso: es fundamental que la medicación vaya acompañada de un estricto control médico. No es 100% efectivo: "De 10 personas a las que se lo indicamos, a 6 les va a ir bien, pero a las otras cuatro o no van a bajar de peso o no lo van a tolerar", comentó Diego Awruch, cirujano y especialista en obesidad.

Entre los efectos adversos del inyectable se encuentran los problemas intestinales como distensión abdominal, náusea, diarrea y vómitos. También puede agravar cuadros de depresión y causar inflamación de páncreas, por lo que se recomienda precaución en personas con antecedentes de tumores endocrinos y de tiroides.

Un informe del 2024 publicado por The Lancet reflexionó sobre el abordaje de la enfermedad: "Una simple pastilla o inyección sin duda ayudará a algunos pacientes, pero no puede ser la única base para abordar las complejidades de la obesidad. La obesidad no solo depende de las circunstancias y el comportamiento individual, sino también de factores sociales y económicos".

Sin embargo, para los profesionales de la salud es una noticia refrescante saber que contarán con esta alternativa en el mercado. La doctora Mónica Katz, médica especialista en nutrición y expresidenta de la Sociedad Argentina de Nutrición, opinó al respecto: "El abordaje integral permite diseñar planes de tratamiento sostenibles en el tiempo, con objetivos claros y alcanzables. En los casos que lo requieran, pueden incorporarse herramientas farmacológicas. Es una excelente noticia contar con tratamientos que ya han demostrado eficacia y seguridad en otras partes del mundo".

¿Qué otras alternativas hay en Argentina?

Hasta el momento la alternativa más popular es el Ozempic, un medicamento que se prescribe off label para la obesidad. La molécula es la misma que la de Wegovy -semaglutida- pero la dosis está pensada para personas con diabetes tipo 2, para controlar sus niveles de azúcar y la función hepática.

El precio de su presentación en 0,25 y 0,5 mg/dosis x 3ml es de $384.327, mientras que a partir de 1mg/dosis x 3ml cuesta $653.358.

En el mercado también está la semaglutida de Elea, Dutide. El laboratorio se posicionó como "líder en innovación" al ser el primero en ofrecer una formulación vía oral. De esta manera se "facilita la administración y mejora la calidad de vida de los pacientes". Es una opción más cómoda y discreta.

Todas las cajas de Dutide vienen con 30 comprimidos y su costo depende de la cantidad de miligramos. El envase de 3mg se consigue a $270.230, el de 7 mg cuesta $300.256 y las pastillas de 14 mg suben a $510.435.

Por otra parte, el laboratorio está pronto a lanzar una solución similar al Ozempic, que saldrá a la venta en la tercera semana de mayo. El Dutide inyectable ya tiene la aprobación de la ANMAT y, según reveló Elea, cuatro jeringas de 1 mg tendrán un valor de $128.400.

El laboratorio también está trabajando en una réplica del Wegovy, aún bajo estudio de la ANMAT. Su aprobación podría ocurrir recién a fin de año, por lo que todavía habrá que esperar. Consultado sobre el tema, Novo Nordisk no mostró preocupación ante un producto "que no conoce y que no está aprobado ni disponible".