El Gobierno permitirá importar productos médicos sin la autorización de ANMAT

Se oficializó la resolución que permite traer productos que no requieran prescripción médica y sean para uso exclusivamente personal

El Gobierno permitió, mediante una resolución de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) que se importen productos médicos, para personas físicas y de uso personal, sin la intervención del organismo. Cabe resaltar que este no debe ser de prescripción médica.

En este sentido, la disposición N° 2.857, publicada este lunes en el Boletín Oficial, marca que las importaciones de estos productos usados sean "de uso sin prescripción médica" y que puedan "ser utilizados en forma directa por el paciente o usuarios". Entre los productos se encuentran sillas de ruedas, tanto eléctricas como manuales, colchones anti-escara, bastones de diverso uso, muletas, estetoscopios, entre otros 44 productos.

ANMAT: los detalles de la resolución para la importación de productos médicos usados

Con esta decisión, "la ANMAT reafirma su compromiso con una regulación sanitaria centrada en la autonomía del paciente y el acceso equitativo a tecnologías médicas", detalló el organismo a través de un comunicado publicado en su página web.

La meta es "promover la simplificación de procesos", por lo que el organismo implementó "un canal simplificado de importación para compras personales de los mencionados productos médicos". El organismo aclara que "queda expresamente prohibida su comercialización o distribución gratuita", según la Administración.

En esta línea, el Instituto Nacional de Productos Médicos elaboró una lista de los productos comprendidos bajo esta condición, la cual será actualizada periódicamente. Al mismo tiempo, ANMAT aclara que los productos médicos importados "quedan bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, quien asume los riesgos y efectos que pudieran desencadenarse a partir de su adquisición".

Dentro de los 41 productos aprobados se encuentran:

Adhesivo para dentadura

Aero cámara

Almohadillas eléctricas

Andadores

Apósitos protectores adhesivo

Baja lengua

Barbijos

Bastones

Bolsa colectora de orina

Bolsa colectora de ostomia

Cámara espaciadora

Camas médicas manuales y eléctricas

Cera para ortodoncia

Cinta/venda kinesiologica

Cintas médicas adhesiva

Coche postural

Colchón antiescara

Colectores de drenaje

Compresa frio/calor

Dilatadores nasales / Tiras nasales

Disco de ostomia

Ejercitador para rehabilitación

Esfingomanómetro

Espaciador para aerosol

Estetoscopio

Gasa

Gel de silicona para cicatrices

Guantes de examinación

Inmovilizadores

Medias de compresión

Muletas

Nebulizador

Oxímetro de pulso

Silla de rueda manual

Silla/asiento/banco de baño

Silla/asiento/banco de ducha

Sillas de rueda eléctricas

Soluciones para lentes de contacto

Tensiómetro

Termómetro vendas (todos los tipos)

De esta forma, la medida tiene como objetivo final mejorarle la calidad de vida a las personas que no tienen la capacidad de pagar un producto nuevo. No obstante, existen algunas dudas sobre la calidad de los bienes que ingresarán al país y el cumplimiento de las normativas de seguridad. Según el Gobierno, la importación de estos artículos no comprometerá a la salud pública.