El diputado Nacional Pablo Yedlin (Unión por la Patria) calificó la situación del Hospital Garrahan como "desesperante" y señaló que desde el Gobierno nacional "no ven la importancia de este hospital para la salud de los argentinos, porque no les importa".

"La situación del Garrahan es desesperante, hemos visto a médicos de enorme experiencia y prestigio internacional en el área de pediatría quebrarse, porque no pueden sostener la atención de sus pacientes", afirmó Yedlin en declaraciones a Radio Splendid.

La sesión de hoy buscará declarar la emergencia en el Garrahan y otras medidas sociales

El legislador y ex ministro de Salud de Tucumán, dijo que el Garrahan "no es un hospital más, es el último eslabón de complejidad en la salud pediátrica argentina", y advirtió que "si no tenés el Garrahan no tenés donde hacer trasplantes o las neurocirugías más complejas".

El diputado peronista anticipó que la sesión de la Cámara baja convocada para hoy apunta a tratar la situación del Garrahan para declarar la emergencia en ese hospital, además de una recomposición de los haberes jubilatorios y la emergencia para el sector de la discapacidad, entre otros proyectos.

Explicó que para aprobar esa iniciativa "la cámara requiere un doble conforme", porque "casi todos los proyectos pasan por la Comisión de Presupuesto" y como su presidente, José Luis Espert, "no trabaja, hay que obligarlo a través de un emplazamiento que requiere una sesión con quorum y una votación por mayoría".

Para Yedlin, el Gobierno nacional se maneja con "la lógica del ajuste pero sin ningún nivel de diferenciación, es igual para ellos echar a un grupo de administrativos en una oficina, que cerrar el Garrahan", y acusó a "gran parte de la oposición que los deja hacer" entre ellos "a quienes no se sienten hoy para dar quorum".

Siguen las protestas en el Garrahan: residentes y becarios exigen aumentos en blanco

Fuentes del Ministerio de Salud de la Nación confirmaron este martes al diario Clarín que el paro en el Hospital Garrahan continuará. La dirección del centro de salud comunicó su propuesta mediante un memorándum, con la intención de igualar los salarios de los residentes —bajo órbita nacional— con los que perciben sus pares en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, la oferta no fue bien recibida por el personal.

"Nosotros ya recibimos bonos, tuvimos uno de 200.000, así que ahora nos darían uno de 300.000 para llegar al salario que le correspondería a un residente de primer año. Pero eso no está en blanco, y lo podemos perder en cualquier momento. Ni siquiera nos pondríamos a nivel de CABA, porque cobra 1.353.000 el R1", explicó una residente durante la protesta del lunes por la noche.

Al conflicto se sumará un paro de becarios del Hospital Garrahan, previsto para este miércoles y el jueves 5 de junio. El grupo reclama ser incluido en el aumento correspondiente al ítem complejidad, la actualización de los valores por horas de guardia y una recomposición salarial mínima del 50%, acorde a la pérdida de poder adquisitivo causada por la inflación acumulada.

En un comunicado de prensa, detallaron que "somos un grupo de aproximadamente 250 profesionales ya graduados de distintas disciplinas, muchos cursando segundas o terceras especialidades. Nuestra labor no es auxiliar ni periférica".

Y concluyeron: "Trabajamos en estrecha colaboración con el personal de planta, cumplimos jornadas laborales completas de 8 horas diarias y, en muchos casos, realizamos guardias de 24 hs, hasta 8 veces por mes. Si bien nos encontramos en formación, asumimos responsabilidades que impactan directamente en la calidad de atención y en la salud de nuestros pacientes.