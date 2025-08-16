A la hora de pedir una licencia por estrés o salud mental, los especialistas recomiendan hacerlo cumpliendo con ciertos requisitos legales

El estrés y las enfermedades que afectan la salud mental, producto del trabajo, son cada vez más habituales. Por lo tanto, a la hora de solicitar una licencia médica en un empleo, es fundamental cumplir con todos los requisitos legales.

Qué dice la ley sobre la salud mental

En nuestro país, la ley laboral contempla el derecho a la salud mental de los trabajadores. De hecho, la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) establece que el empleador tiene que garantizar condiciones de trabajo que no pongan en peligro la vida, salud o integridad psicofísica de los trabajadores.

En situaciones de estrés laboral, la ley contempla la posibilidad de solicitar licencia psiquiátrica, la cual se encuentra respaldada por el artículo 211 de la LCT. Este artículo marca que, ante una enfermedad, el trabajador tiene derecho a ausentarse del trabajo sin pérdida de remuneración, siempre y cuando esté respaldado por un certificado médico.

Cómo solicitar una licencia por salud mental

Para obtener una licencia psiquiátrica, por ejemplo, por estrés laboral, se debe cumplir con una serie de requisitos. En primer lugar, es necesario contar con un diagnóstico médico que respalde la existencia de un trastorno psiquiátrico derivado del estrés laboral, el cual debe ser emitido por un especialista en salud mental.

Al mismo tiempo, es fundamental que el trabajador notifique a su empleador de forma inmediata sobre la situación, como también hacerle llegar el certificado médico que respalde la solicitud de la licencia.

Con respecto a la duración de la licencia psiquiátrica por estrés laboral, la misma puede variar según la gravedad del caso y la evolución del tratamiento. En este sentido, el trabajador tiene que presentar periódicamente certificados médicos que justifiquen la continuidad de la licencia.

Además, la Ley de Contrato de Trabajo marca que la licencia por enfermedad, incluyendo la psiquiátrica, puede ser de un máximo de hasta 3 meses si la antigüedad es menor a 5 años, y de hasta 6 meses si la antigüedad es mayor a 5 años, con goce de sueldo. No obstante, en casos de enfermedades psiquiátricas, la misma puede extenderse hasta un máximo de 12 meses.

Cabe resaltar que, durante el período de licencia, el trabajador tiene derecho a percibir su salario de manera íntegra, según lo establecido por la LCT. Al mismo tiempo, mientras dure la licencia médica, la empresa no puede realizar despidos ni aplicar sanciones disciplinarias.

En cuanto al procedimiento para obtener la mencionada licencia, este comienza con la presentación del mencionado certificado médico. Los expertos aseguran que lo más recomendable es que esta presentación se haga por escrito y que incluya detalles sobre la fecha de inicio y la probable duración de la licencia.

En algunas ocasiones, el empleador puede requerir la realización de pericias médicas adicionales para chequear la necesidad real de la licencia. Es de suma importancia que el trabajador colabore plenamente con estos procedimientos y proporcione la información necesaria para respaldar su situación.

Si el empleador se niega de forma injustificada a reconocer la mencionada licencia, el empleado puede iniciarle acciones legales para que se respeten sus derechos.

Es importante resaltar que, si bien la ley contempla los derechos de los trabajadores en casos de estrés laboral, la prevención sigue siendo fundamental. En este sentido, los empleadores tienen la responsabilidad de crear y mantener un ambiente laboral saludable, implementar medidas de prevención y atender de forma adecuada los casos de estrés laboral cuando ocurren.