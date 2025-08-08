¿Te despidieron durante una licencia médica? La ley protege tu empleo en ciertos casos y fija límites al control y accionar del empleador

Ser notificado con un despido vía telegrama mientras te encontrás en licencia médica por enfermedad o lesión puede generar mucha angustia y confusión. Con los cambios que trajo la reforma laboral, surge la duda sobre la legalidad de que una empresa finalice tu relación laboral o empleo en ese contexto. ¿Qué protege la ley respecto a tu trabajo en esta situación ¡y qué recursos tenés si esto te pasó?

¿Pueden despedirte mientras estás con licencia médica?

La Ley de Contrato de Trabajo, número 20.744, es el marco legal que regula las relaciones laborales en Argentina. Esta normativa establece los derechos y obligaciones tanto del empleado como del empleador, incluyendo todo lo relacionado con las licencias por enfermedad y sus condiciones de validez.

La legislación que establece las reglas sobre licencias o bajas médicas es precisa y abarca a todos los trabajadores. Conforme al artículo 209 de dicha Ley, el trabajador está obligado a comunicar, a excepción de situaciones de fuerza mayor, la enfermedad o accidente que le impida asistir al trabajo, además de informar su ubicación, durante la primera jornada en la que no pueda presentarse por dichos motivos.

En caso de que el trabajador no informe su ausencia durante la primera jornada laboral, la ley establece que perderá el derecho a recibir el pago correspondiente, a menos que luego pueda demostrar de manera clara e indiscutible la existencia y gravedad de la enfermedad o accidente que motivó la falta.

Aunque la ley no exige que el empleado permanezca en su domicilio todo el tiempo que dure la licencia, sí establece que debe estar a disposición para cualquier revisión médica que el empleador decida realizar para verificar su estado de salud.

Por ejemplo, si un trabajador en licencia médica realiza actividades incompatibles con su condición, como viajar, y no atiende el llamado para un control, la empresa podría considerar esta situación como una falta grave y proceder a un despido justificado.

¿Cómo verifica la empresa que estoy realmente enfermo?

Cuando un trabajador se ausenta por motivos de salud, la empresa tiene derecho a ejercer un control médico para verificar su estado. Según el artículo 210 de la Ley de Contrato de Trabajo, el empleado está obligado a someterse a una revisión realizada por un profesional designado por el empleador.

Por eso, es fundamental que la persona notifique su ausencia desde el primer día. Aunque no es obligatorio presentar un certificado médico en ese momento, hacerlo puede ser una muestra de buena fe y ayuda a evitar conflictos futuros.

Asimismo, mientras dure la licencia, el empleador puede cubrir el puesto de manera transitoria. Para ello, debe registrar al reemplazo como trabajador eventual y dejar establecido desde el inicio cuál será el día de finalización de la relación laboral.

¿Cuántos días de licencia por enfermedad te corresponden según la ley?

El período de licencia por enfermedad en Argentina varía en función de la antigüedad del trabajador en su puesto.

Si el tiempo de empleo es menor a cinco años , la licencia paga puede extenderse hasta tres meses por año calendario.

, la licencia paga puede extenderse por año calendario. Si el trabajador tiene más de cinco años de antigüedad, el plazo se amplía a seis meses por año calendario.

Durante el tiempo que dura la licencia médica, el empleador debe abonar el salario en su totalidad, incluyendo cualquier incremento salarial que se aplique en ese período, sin importar la causa ni hacer distinciones.