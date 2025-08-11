Receta electrónica mal hecha: qué hacer si tu médico cometió un error y cómo corregirla

Desde enero de 2025, la receta electrónica es obligatoria en Argentina. Te contamos qué hacer si tu médico comete un error al emitirla

Desde el primer día de 2025, la receta médica electrónica se convirtió en un requisito obligatorio en todo el sistema de salud argentino. Esta decisión, oficializada por el Ministerio de Salud mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial, representa un avance significativo hacia la modernización y digitalización del proceso de prescripción y entrega de medicamentos.

La Ley N° 27.553 establece que las recetas deben ser emitidas exclusivamente en formato digital. Para facilitar este cambio, el Ministerio desarrolló un marco regulatorio que conecta las plataformas de prescripción con las farmacias, creando un sistema digital integrado que promueve mayor seguridad y reduce errores comunes de las recetas manuscritas, además de prevenir fraudes y falsificaciones.

Las recetas electrónicas se almacenarán en bases de datos digitales supervisadas por la Subsecretaría de Vigilancia Epidemiológica, lo que permitirá registrar también aquellas recetas sin cobertura médica. Las farmacias accederán a esta información mediante interfaces digitales (APIs) que garantizan rapidez y seguridad a la hora de validar y entregar los medicamentos.

¿Qué información debe contener la receta electrónica?

La receta electrónica es un documento digital emitido y firmado electrónicamente por profesionales de la salud. Para que tenga validez, debe contener:

Identificación del profesional : nombre, matrícula, especialidad y domicilio.

: nombre, matrícula, especialidad y domicilio. Código de barras único.

Datos del paciente: nombre, DNI, fecha de nacimiento, obra social o prepaga y sexo.

nombre, DNI, fecha de nacimiento, obra social o prepaga y sexo. Descripción del medicamento o práctica prescrita: incluyendo el nombre comercial si así lo indica el médico.

incluyendo el nombre comercial si así lo indica el médico. Diagnóstico, fecha de emisión y firma digital del profesional.

Receta electrónica: qué hacer si tu médico cometió un error

Si al recibir tu receta electrónica notás que algo está mal —un medicamento equivocado, dosis incorrecta, diagnóstico faltante u otra inconsistencia— tenés varias vías para corregirlo sin tener que volver al consultorio.

Contactá al profesional

Aunque la receta ya esté emitida, tu médico puede revocar o modificar la prescripción a través de la plataforma autorizada, siempre que esté registrada en el ReNaPDiS.

Solicitá una nueva versión

El profesional puede emitir una nueva receta digital correcta, respetando los plazos de validez —por ejemplo, 30 días para medicamentos— y asegurarte así una versión sin errores.

Verificá los datos al momento de recoger la medicación

Al llegar a la farmacia, podés chequear que la receta incluya todos los elementos esenciales: CUIR o código de barras, identificación del profesional y paciente, fecha, diagnóstico y firma digital.

En caso de zonas con fallas de conectividad digital

Si el error ocurre en una zona rural sin buena conexión, podés usar la receta en papel de contingencia, que sigue habilitada como alternativa excepcional.

Consultá a tu obra social o plataforma de salud

Si el error se debe a fallas técnicas de la plataforma, la cobertura puede ayudarte a gestionar la rectificación o la emisión manual mientras se restablece el sistema.