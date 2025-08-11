El organismo prohibió un suplemento dietario que ingresó al país sin cumplir con los requisitos de importación y lo declaró ilegal

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ordenó prohibir la producción y comercialización de un suplemento dietario que no cumplió con el procedimiento oficial para importar alimentos y fue catalogado como ilegal.

La medida se formalizó a través de la Disposición 5719/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial con la firma de la titular del organismo, Nélida Agustina Bisio.

Consulta de un particular dio inicio a la investigación

Según el texto oficial, "las actuaciones se iniciaron a partir de una consulta de un particular ante el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) en relación a la genuinidad del producto rotulado como: 'Dietary Supplement - Colostrum, Restore & Revitalize, marca: Wondercow, NET WT. 4. 23 OZ (120 G)', que presuntamente no se ajusta a la normativa alimentaria vigente".

Tras la denuncia, el Servicio de Autorización Sanitaria de Alimentos para el Comercio Exterior confirmó que "no constan antecedentes de ingreso al país del citado producto".

Irregularidades detectadas y sanciones

El organismo concluyó que el suplemento "se encuentra en infracción al artículo 4° de la Ley N° 18284, y al artículo 4° del Anexo II del Decreto N° 2126/71, por ser un producto que no cumplimentó el procedimiento establecido para la importación de alimentos, resultando ser en consecuencia un producto ilegal".

Para ANMAT, el riesgo radica en que se trata de productos sin registros oficiales, por lo que "no puede garantizarse su trazabilidad, sus condiciones de elaboración, su calidad con adecuados niveles de control bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente y su inocuidad".

Por esta razón, el INAL recomendó "prohibir la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional y en los sitios de venta en línea del citado producto".

Antecedentes recientes de medidas similares

En las últimas semanas, ANMAT adoptó resoluciones semejantes contra otros suplementos dietarios.

El 22 de julio, el organismo prohibió "la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional, y en las plataformas de venta en línea del producto Suplemento dietario a base de zinc y selenio - ZINC + SELENIO, marca ACTIVE, RNE N° 02-034836, RNPA N° 02-586401, Elaborado por Alimentación Sana SRL, Lanús Oeste (1822), Pcia de Buenos Aires, industria Argentina, en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento".

"La medida fue tomada por tratarse de un producto que no puede ser identificado como producido elaborado y/o fraccionado en el correspondiente RNE y por estar falsamente rotulado al exhibir en su rótulo un domicilio de elaboración inexistente, resultando ser en consecuencia un producto ilegal", indicaba la disposición.

Días más tarde, el 29 de julio, ANMAT dictó la misma restricción para el producto "Dietary Supplement marca DOPA MUCUNA, NOW Brain Support, NOW FOODS 395 S Glen Ellyn Rd, Bloomingdale IL 60108, USA, por no cumplimentar el procedimiento establecido para la importación de alimentos, resultando ser en consecuencia un producto ilegal".