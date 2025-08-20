Swiss Medical ofrece un kit de bienvenida a embarazadas, con productos y apoyo para los primeros meses del bebé, aunque pocas afiliadas lo conocen

Tener un hijo implica alegría, pero también nuevos gastos y preocupaciones. Por eso, algunas prepagas y obras sociales ofrecen beneficios especiales para acompañar a las familias durante esta etapa, especialmente a la embarazada. Uno de ellos es el que ofrece Swiss Medical, aunque todavía es poco conocido entre sus afiliados.

Además, este tipo de acciones funcionan como una estrategia de fidelización para las empresas de salud, que buscan diferenciarse en un mercado cada vez más competitivo. En tiempos de subas constantes en las cuotas, los beneficios extra pueden inclinar la balanza a favor de una prepaga u obra social al momento de elegir o mantenerse como afiliado.

El kit que Swiss Medical entrega también tiene un componente simbólico importante: no se trata solo de artículos útiles, sino de un gesto que transmite cercanía y cuidado en un momento de gran carga emocional para la familia.

El kit que Swiss Medical entrega a mamás y pocos saben

Se trata de un kit de bienvenida para recién nacidos, diseñado para brindar apoyo práctico y emocional a los padres en los primeros meses de vida del bebé. Según explican desde la compañía, el objetivo es ofrecer un soporte integral, combinando bienestar, información y productos que faciliten la adaptación de los padres a esta nueva etapa.

Este tipo de beneficios se suma a otras propuestas de la prepaga que buscan acompañar a los pacientes más allá de la cobertura médica tradicional, priorizando la atención integral de la maternidad y la infancia.

Desde la cuenta de TikTok @luquibabystuff contaron que "si estás embarazada y tu obra social es Swiss Medical, la prepaga te regala un kit de la marca por el nacimiento de tu bebé".

Según explicaron, el paquete incluye varios productos como un necessaire, mantas de polar soft y un pack de babitas.

En redes sociales, algunas mamás han compartido fotos y reseñas del kit, destacando la calidad de los materiales y la utilidad de cada artículo. Estos testimonios ayudan a visibilizar el beneficio, ya que muchas afiliadas desconocen su existencia hasta enterarse por recomendaciones o publicaciones online.

Cómo acceder al beneficio

Para acceder al beneficio, los afiliados deben estar activos en Swiss Medical y registrar el nacimiento del bebé a través de la plataforma online o comunicándose con el centro de atención al cliente. Una vez confirmados los datos, el kit se envía directamente al domicilio.

Cuál es el plan de salud más barato de Swiss Medical

En julio, los planes con copago S1 y S2 de Swiss Medical para una familia tipo —dos adultos y dos hijos— cuestan poco más de $400.000 sin IVA ($442.000 con IVA) y casi $540.000 sin IVA ($596.700 con IVA), respectivamente. La principal diferencia entre ambos radica en la amplitud de la cartilla, más extensa en el segundo caso.