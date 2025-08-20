Un análisis revela que entre 2010 y 2024 el malestar psicológico en adultos urbanos subió del 18,4% al 28,1%, con repunte marcado entre 2021 y 2024

Un nuevo informe muestra que los casos de ansiedad y depresión en adultos urbanos han ido en aumento constante en los últimos años, registrando un repunte más pronunciado entre 2021 y 2024.

Un reciente estudio del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA) revela que "el malestar psicológico en la Argentina urbana mostró un incremento sostenido en el período 2010-2024, pasando del 18,4% al 28,1% de la población adulta. Este aumento implica que casi tres de cada diez personas manifiestan síntomas ansiosos y/o depresivos en el año 2024".

Titulado Malestar psicológico: La evolución histórica en la Argentina urbana (2010-2024) y determinantes en el contexto reciente (2022-2024). Factores que inciden en la sintomatología ansiosa y depresiva en población adulta, el informe llevado a cabo por los investigadores Solange Rodríguez Espínola, Eduardo Leonardelli, María Agustina Paternó Manavella, Milagros Dolabjian y Agustín Salvia (coordinador) se centró en adultos de 18 años en adelante que viven en ciudades de más de 80.000 habitantes y en las principales áreas metropolitanas del país.

Definición y contexto de la salud mental

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la salud mental implica gestionar emociones, mantener relaciones saludables, tomar decisiones informadas y enfrentar desafíos, evaluándose principalmente a través de síntomas de malestar psicológico, donde la ansiedad y la depresión son los más comunes.

Según Solange Rodríguez Espínola, doctora en Psicología, docente e investigadora de la UCA, "los antecedentes nos vienen demostrando que a nivel internacional hay un incremento en todo lo que es déficit y carencias relacionadas con la salud mental y mayores condiciones de vulnerabilidad psicológica que se empiezan a observar sobre todo en trastornos de ansiedad y del estado de ánimo".

Datos clave sobre el malestar psicológico

El informe detalla que, en los últimos tres años:

El 58% de los adultos urbanos no presentó síntomas de malestar psicológico.

Un 5% mostró sintomatología persistente.

El 12% transitó un patrón intermitente.

Un 18% experimentó un empeoramiento de su salud mental en 2024.

Esto indica que, en un período muy breve, casi dos de cada diez adultos urbanos vieron deteriorado su bienestar psicológico.

Factores de riesgo y grupos más afectados

Entre los principales determinantes de ansiedad y depresión se destacan:

Condición de salud

Situación laboral (desempleo y subempleo aumentan la prevalencia de síntomas)

Nivel de ingresos

Género

El informe destaca que las personas en situación de pobreza o indigencia presentan casi el doble de malestar psicológico, y que las mujeres registran, en promedio, tres puntos más de ansiedad y depresión que los hombres.

"En algunos estudios hemos observado, por ejemplo, en mujeres jefas de hogar de condiciones socioeconómicas vulnerables, cómo el malestar psicológico ha sido altísimo en comparación con aquellas que tienen mejores condiciones económicas y laborales", agregó Rodríguez Espínola.

Por edad, las personas de 60 a 74 años registraron el mayor aumento de malestar psicológico, con un 30,1%.