Cómo sacar el carnet de pensión por incapacidad en septiembre 2025

Aquellas personas que desean obtener o renovar un carnet de pensión por incapacidad en agosto, deben tener en cuenta algunos factores clave

El CUD es uno de los documentos más importantes para las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Sus funciones son varias, como acceder a medicamentos bonificados hasta viajar sin costo en el transporte público.

En esta línea, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) cuenta con una guía para dar inicio al trámite del Certificado Único por Discapacidad (CUD). Cabe recordar que es un proceso personal y 100% gratuito.

Qué es y cómo obtener el carnet de pensión por incapacidad en agosto 2025

El carnet de pensión por incapacidad, más conocido como CUD, es un documento gratuito emitido en nuestro país, el cual certifica una discapacidad permanente o prolongada, permitiendóle a las personas acceder a derechos, presentaciones médicas, transporte público, entre otros.

Para obtenerlo, se debe completar un formulario y presentar la documentación requerida ante una Junta Evaluadora que evaluará el caso. Para obtenerlo, según el instructivo de ANDIS, es necesario ingresar a la página oficial del CUD desde Mi Argentina y luego completar con los datos personales, chequear si falta documentación y revisar dónde se presenta la solicitud.

En cuanto al procedimiento, es el siguiente:

Completar el formulario de solicitud y reunir la documentación médica

Mandar la solicitud a través de los canales digitales habilitados

Esperar el turno para la evaluación médica presencial

Asistir con DNI y estudios médicos a la cita

Recibir la resolución por correo electrónico o retirar el documento en la sede correspondiente

Cabe recordar que, en caso de robo o pérdida, si el CUD fue emitido en los últimos seis meses, puede solicitarse un duplicado presentando la denuncia policial.

Cuáles son los beneficios del CUD

Los beneficios que genera el CUD son los siguientes:

Salud: cobertura del 100% en las prestaciones de rehabilitación (medicamentos, equipamiento, tratamientos) que requiera con relación a lo que fue certificado como discapacidad

Transporte: traslados gratuitos en el transporte público terrestre

Asignaciones familiares: ayuda escolar anual por hijo con discapacidad, asignación familiar por hijo con discapacidad, asignación por cónyuge con discapacidad

Otros trámites: exención de pago de peajes, impuestos (municipales, patentes, entre otros). En estos casos la exención tiene que pedirse ante la autoridad de aplicación de cada normativa

Símbolo Internacional de acceso: libre estacionamiento, en los lugares permitidos, independientemente del vehículo que se use

Los montos a cobrar por incapacidad

Con los aumentos confirmados en septiembre 2025, tomando en cuenta el bono previsional, son los siguientes:

Pensión no contributiva por Invalidez o Vejez: el monto a cobrar total es de $294.194, compuesto por $224.194 más el bono de $70.000

Pensión no contributiva para madres de 7 o más hijos: $390.277, compuesto por $320.277 más un bono de $70.000

PUAM: el monto de a cobrar total es de $326.221, el cual se compone de $256.221,74 + bono $70.000 = $326.221,74

Qué sucede con las personas que tienen que renovar el CUD

Las personas que tienen que renovar el carnet de pensión por incapacidad en el mes de septiembre, no deberán hacerlo. La decisión fue confirmada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Esta medida aplica apara todas las personas cuya documentación vence en septiembre 2025 y el resto del año, tanto en formato digital como papel.

La medida se oficializó mediante la Resolución 2520/2024 para garantizar que las personas con algún tipo de discapacidad puedan gozar de sus derechos sin las típicas complicaciones y demoras burocráticas.

El fin de esta medida es evitar problemas con los turnos en las Juntas Evaluadoras, un problema que fue recurrente en los últimos años.