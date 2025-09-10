Acceder a una pensión por incapacidad no es un trámite automático: más de la mitad de las solicitudes son rechazadas y cada caso depende de la evaluación

La Seguridad Social ofrece una pensión por incapacidad destinada a personas que, debido a una enfermedad, ven reducida o anulada su capacidad laboral. Este beneficio busca brindar apoyo a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad derivadas de problemas de salud.

Sin embargo, el proceso de otorgamiento es complejo. Según datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), alrededor del 53,5% de las solicitudes son rechazadas, e incluso algunos especialistas sostienen que el porcentaje real es aún mayor.

A diferencia de otras prestaciones, no existe un listado cerrado de enfermedades que garanticen automáticamente el acceso a la pensión. La decisión depende del Tribunal Médico, que analiza cada caso en particular y determina el grado de afectación funcional.

La pensión puede otorgarse en distintos grados:

Parcial

Total

Absoluta

Gran invalidez

Enfermedades más habituales en las solicitudes

Aunque no existe un catálogo oficial, algunas de las enfermedades frecuentes en expedientes exitosos son:

Neurodegenerativas : Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple, demencia.

: Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple, demencia. Cardiovasculares y respiratorias: arterioesclerosis, insuficiencia mitral, hipertensión pulmonar, enfisema pulmonar.

arterioesclerosis, insuficiencia mitral, hipertensión pulmonar, enfisema pulmonar. Autoinmunes y reumatológicas : artritis reumatoide, lupus eritematoso, miastenia gravis.

: artritis reumatoide, lupus eritematoso, miastenia gravis. Oncológicas : distintos tipos de cáncer, con énfasis en el de pulmón.

: distintos tipos de cáncer, con énfasis en el de pulmón. Trastornos crónicos o dolorosos: artrosis, lumbalgia, migrañas severas.

artrosis, lumbalgia, migrañas severas. Otros casos relevantes: hipoacusia, pérdida de visión, hernia cervical grave, colitis ulcerosa, trasplante renal.

Cada diagnóstico debe ser evaluado en función de su impacto sobre la vida cotidiana y la capacidad de sostener un empleo. Por ejemplo, la artritis reumatoide puede justificar la pensión solo si limita de manera persistente la movilidad, y el Alzheimer requiere la constatación de deterioro cognitivo y dependencia.

El documento clave para acceder a beneficios y descuentos

Contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) habilita a una serie de derechos y beneficios que buscan mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y de sus familias:

Salud : cobertura del 100% en medicamentos, equipamiento, tratamientos y prestaciones de rehabilitación vinculadas a la discapacidad certificada.

: cobertura del 100% en medicamentos, equipamiento, tratamientos y prestaciones de rehabilitación vinculadas a la discapacidad certificada. Transporte : acceso gratuito al transporte público terrestre en todo el país.

: acceso gratuito al transporte público terrestre en todo el país. Asignaciones familiares : incluye ayuda escolar anual por hijo con discapacidad, asignación familiar por hijo con discapacidad y asignación por cónyuge con discapacidad.

: incluye ayuda escolar anual por hijo con discapacidad, asignación familiar por hijo con discapacidad y asignación por cónyuge con discapacidad. Otros beneficios: posibilidad de solicitar exenciones de impuestos (como patentes o tasas municipales) y de peajes, según la normativa de cada jurisdicción.

posibilidad de solicitar exenciones de impuestos (como patentes o tasas municipales) y de peajes, según la normativa de cada jurisdicción. Símbolo Internacional de Acceso: permite el libre estacionamiento en espacios autorizados, sin importar el vehículo utilizado.

Con los aumentos confirmados para septiembre de 2025 y el bono previsional incluido, los montos a cobrar serán los siguientes:

Pensión no contributiva por Invalidez o Vejez: $294.194 (compuesto por $224.194 más el bono de $70.000).

$294.194 (compuesto por $224.194 más el bono de $70.000). Pensión no contributiva para madres de 7 o más hijos: $390.277 (compuesto por $320.277 más el bono de $70.000).

$390.277 (compuesto por $320.277 más el bono de $70.000). Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $326.221 (compuesto por $256.221,74 más el bono de $70.000).

Cómo se tramita el CUD

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ofrece una guía oficial para iniciar el trámite, que es personal y totalmente gratuito. El proceso comienza con la carga de datos en la web oficial del CUD, a través de la plataforma Mi Argentina. Allí se completa el formulario de solicitud, se verifica la documentación requerida y se consulta dónde debe presentarse el trámite.

El procedimiento incluye los siguientes pasos: