La pensión no contributiva por invalidez laboral asiste a quienes padecen incapacidad permanente. Se tramita gratis y de forma personal en ANSES

La pensión no contributiva por invalidez laboral es un derecho dirigido a quienes atraviesan una incapacidad total y permanente que les impide sostenerse económicamente. El trámite es gratuito, personal y se realiza únicamente a través de ANSES, sin necesidad de gestores ni intermediarios.

ANSES: quiénes pueden solicitar la pensión por invalidez

El beneficio está dirigido a personas que acrediten una incapacidad del 66% o más en su capacidad laboral. Además, deben cumplirse otros requisitos:

No cobrar jubilación, pensión ni retiro de ningún tipo.

No estar en relación de dependencia ni inscripto como autónomo o monotributista (sí está permitido el monotributo social).

No contar con ingresos suficientes propios ni de familiares directos obligados a brindar sustento.

Ser argentino nativo o naturalizado con residencia en el país, o extranjero con al menos diez años de residencia continua (en el caso de menores, se exige residencia de tres años de padres o tutores).

No encontrarse detenido ni a disposición de la justicia.

Para iniciar la pensión, el solicitante deberá presentar:

DNI del titular (y en caso de ser menor, partida de nacimiento y documentación de padres o tutores).

del titular (y en caso de ser menor, partida de nacimiento y documentación de padres o tutores). Certificado Médico Oficial (CMO) digital, junto con informes médicos que respalden la condición.

digital, junto con informes médicos que respalden la condición. Formulario P.S 6.4 de apoderado, si corresponde.

de apoderado, si corresponde. Copias del DNI (frente y dorso) y demás documentación.

Cómo iniciar el trámite paso a paso

Gestionar el CMO digital: debe solicitarse en un hospital público o centro de salud habilitado. Ingresar a Mi ANSES: se accede con la Clave de la Seguridad Social. Si no se cuenta con ella, puede crearse en línea. Verificar datos personales: en el apartado "Solicitud de prestaciones", hay que confirmar que la información y las relaciones familiares estén actualizadas. Presentar la solicitud: seleccionar la opción "Pensión no Contributiva por Invalidez" y completar los pasos que indique la plataforma.

Compatibilidades y beneficios de la pensión por invalidez

Durante la tramitación, es posible continuar cobrando la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo. Una vez otorgada la pensión, el beneficiario pasa a percibir la Asignación Familiar por Hijo, además de otros beneficios como la ayuda escolar anual.

Asimismo, quienes cobren jubilaciones o pensiones que no superen el haber mínimo pueden inscribirse en el monotributo social sin perder el acceso al beneficio.

¿Es gratuito el trámite para obtener la pensión por invalidez en ANSES?

Es importante remarcar que la gestión de la pensión por invalidez no tiene costo alguno y solo puede ser solicitada por la persona interesada o su apoderado. La documentación únicamente puede ser requerida por personal acreditado de la Agencia Nacional de Discapacidad.

De esta manera, quienes cumplan con los requisitos podrán acceder a una cobertura económica mensual que busca garantizar la subsistencia frente a una incapacidad laboral permanente.

Para saber en qué estado se encuentra la solicitud, ANSES habilitó la consulta a través del Chatbot TINA, disponible por WhatsApp al número (54–11) 3910-1010