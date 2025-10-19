ANSES confirmó el incremento que percibirán las pensiones por discapacidad en octubre 2025. Los detalles de este importante beneficio

ANSES acaba de confirmar que en el presente mes de octubre se aplicará un incremento del 1,88% a las prestaciones que abonó el organismo. El aumento generará un impacto de forma directa en las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez Laboral, las pensiones por discapacidad.

Por otra parte, se confirmó la entrega de un nuevo bono de 70 mil pesos. Con estos datos, es posible hacer un cálculo de cuánto cobrarán en el presente mes de octubre.

Pensiones por discapacidad: el monto que se cobrará por invalidez en octubre 2025

Con el nuevo incremento que estableció el Gobierno Nacional, las pensiones por discapacidad o invalidez se ubica en $228.396 en octubre 2025. Si a ese valor se le agrega el bono extraordinario de $70.000, por lo que el total que recibirán los beneficiarios el próximo mes será de $298.386.

Con estas prestaciones, el Estado Nacional trata de brindarle un acompañamiento a las personas que no pueden trabajar por razones de salud y se encuentran en situación de vulnerabilidad social. El monto de la prestación es el equivalente al 70% de una jubilación mínima.

Entre los requisitos principales para recibir esta ayuda, se encuentran el de acreditar una incapacidad laboral del 66% o más, a través del Certificado Médico Oficial (CMO) y tener hasta 65 años de edad. Asimismo, no se debe cobrar ninguna otra prestación de ANSES.

Requisitos para acceder a la PNC por invalidez

Para acceder a la Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez, los solicitantes tienen que cumplir con determinadas condiciones establecidas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Dicho beneficio trata de brindar apoyo económico a personas que, debido a una discapacidad, no son capaces de sostenerse mediante una actividad laboral formal.

Dentro los principales requisitos, se destacan los siguientes:

Acreditar una discapacidad del 66% o más, comprobada mediante un Certificado Médico Oficial

Contar con un Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente

Ser argentino nativo o naturalizado con residencia permanente. En el caso de extranjeros, se exige una residencia continua mínima de 10 años en el país

Tener menos de 65 años de edad

No desempeñarse en relación de dependencia ni figurar como autónomo o monotributista, salvo en la categoría de monotributista social

No recibir otra jubilación o pensión contributiva

Presentar documentación adicional si se reside en Santiago del Estero, San Luis, Santa Cruz, La Pampa, Neuquén o Tierra del Fuego, provincias donde se solicita un informe catastral

No estar inscripto en planes sociales incompatibles con la pensión

Con respecto a los menores de edad, los ingresos del grupo familiar no pueden superar cuatro jubilaciones mínimas.

Los derechos que otorga el Certificado Único de Discapacidad (CUD)

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento oficial, gratuito y obligatorio para solicitar la pensión por invalidez. El ismo acredita la existencia de una discapacidad y permite acceder a una amplia gama de beneficios sociales y sanitarios.

Entre los principales derechos que otorga, se incluyen:

Cobertura total (100%) en medicamentos, rehabilitación y tratamientos médicos

Transporte público gratuito, tanto urbano como interurbano y de larga distancia

Exenciones impositivas, aplicables a determinados impuestos y tasas

Acceso a asignaciones familiares especiales

Permiso para estacionar con el Símbolo Internacional de Acceso, sin importar el vehículo utilizado

Desde marzo de 2023, los nuevos certificados se emiten sin fecha de vencimiento, facilitando su uso permanente y disminuyendo la necesidad de renovaciones periódicas.

Cómo tramitar el CUD

El proceso de solicitud del CUD es gratuito, personal y supervisado por la ANDIS. Para obtenerlo, el solicitante tiene que seguir los siguientes pasos:

Completar el formulario de solicitud y reunir la documentación médica requerida

Enviar la solicitud mediante los canales digitales habilitados por la agencia

Esperar la convocatoria para la evaluación médica presencial ante una Junta Evaluadora

Asistir a la cita con el DNI y los estudios médicos actualizados

Recibir la resolución por correo electrónico o retirar el certificado en la sede correspondiente

En caso de robo o extravío, si el certificado se emitió durante los últimos seis meses, puede solicitarse un duplicado presentando la denuncia policial.

Otros programas de apoyo a las personas que tiene una discapacidad

Más allá de la pensión por invalidez, el Estado argentino cuenta con diversos programas de asistencia y acompañamiento para personas con discapacidad, gestionados por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el Fondo Nacional para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad (FONADIS).

En cuanto a las principales líneas de apoyo se encuentran:

Apoyos para Personas con Discapacidad: brinda acceso a productos esenciales como sillas de ruedas, audífonos y camas ortopédicas

Fortalecimiento de Unidades Productivas Inclusivas: orientado a personas con discapacidad que forman parte de emprendimientos laborales o cooperativos

Fortalecimiento Institucional: asistencia económica y técnica destinada a organizaciones que trabajan con y para personas con discapacidad, con el objetivo de mejorar su capacidad operativa y su impacto social

Dichos programas tratan de garantizar la inclusión plena, la autonomía y la igualdad de oportunidades, buscando una mejora sostenida en la calidad de vida de las personas beneficiarias.