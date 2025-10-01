Jubilación, pensión y asignaciones ANSES: cuándo y cuánto cobro con aumento en octubre 2025

ANSES ya confirmó los aumentos en los montos de jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares para octubre de 2025. Acceda al listado completo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya informó los aumentos en los montos de jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares para octubre de 2025.

Puntualmente, este mes, los beneficiarios recibirán un incremento del 1,9% en sus haberes, según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto informado por el INDEC.

Asimismo, los jubilados y pensionados que cobran la mínima percibirán un bono extraordinario de $70.000, que se mantiene congelado desde marzo de este año.

ANSES: cuánto cobro en octubre de 2025

En octubre, la jubilación mínima alcanzará los $396.304,88, correspondientes a $326.304,88 más el bono de $70.000, mientras que la jubilación máxima quedará en $2.195.498,72.

Por otra parte, los beneficiarios de la Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM) cobrarán $261.016,96 más el bono de $70.000, lo que suma un total de $331.016,96.

A su vez, quienes perciben Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez recibirán $228.386,45 más el bono, lo que da un total de $298.386,45.

Asimismo, la Asignación Universal por Hijo alcanzará los $117.208, mientras que la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad llegará a $381.792.

En tanto, la Asignación Familiar por Hijo se ubicará en $58.639 y la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad en $190.894.

En lo referido a las asignaciones familiares de pago único (SUAF), por nacimiento se abonarán $67.079, mientras que por matrimonio la suma será de $100.441. En el caso de adopción, el pago único alcanzará los $401.075.

Por último, los beneficiarios del Programa Volver al Trabajo y Programa Acompañamiento Social percibirán una asignación económica de $78.000.

ANSES octubre 2025: cuándo cobro

ANSES ya informó los calendarios de pagos de octubre para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, por Prenatal, por Maternidad, Asignaciones Familiares, de Pago Único y Prestación por Desempleo.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0: 8 de octubre

• DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre

• DNI terminados en 3: 13 de octubre

• DNI terminados en 4: 14 de octubre

• DNI terminados en 5: 15 de octubre

• DNI terminados en 6: 16 de octubre

• DNI terminados en 7: 17 de octubre

• DNI terminados en 8: 20 de octubre

• DNI terminados en 9: 21 de octubre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre

• DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre

• DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre

• DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre

• DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

• DNI terminados en 0: 8 de octubre

• DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre

• DNI terminados en 3: 13 de octubre

• DNI terminados en 4: 14 de octubre

• DNI terminados en 5: 15 de octubre

• DNI terminados en 6: 16 de octubre

• DNI terminados en 7: 17 de octubre

• DNI terminados en 8: 20 de octubre

• DNI terminados en 9: 21 de octubre

Asignación por Embarazo

• DNI terminados en 0: 9 de octubre

• DNI terminados en 1: 13 de octubre

• DNI terminados en 2: 14 de octubre

• DNI terminados en 3: 15 de octubre

• DNI terminados en 4: 16 de octubre

• DNI terminados en 5: 17 de octubre

• DNI terminados en 6: 20 de octubre

• DNI terminados en 7: 21 de octubre

• DNI terminados en 8: 22 de octubre

• DNI terminados en 9: 23 de octubre

Asignación por Prenatal

• DNI terminados en 0 y 1: 9 de octubre

• DNI terminados en 2 y 3: 13 de octubre

• DNI terminados en 4 y 5: 14 de octubre

• DNI terminados en 6 y 7: 15 de octubre

• DNI terminados en 8 y 9: 16 de octubre

Asignación por Maternidad

• Todas las terminaciones de documento: 9 de octubre al 10 de noviembre

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

• Todas las terminaciones de documento: 9 de octubre al 10 de noviembre

Pensiones No Contributivas

• DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: 8 de octubre

• DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: 9 de octubre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

• Todas las terminaciones de documento: 8 de octubre al 10 de noviembre

Prestación por Desempleo

• DNI terminados en 0 y 1: 21 de octubre

• DNI terminados en 2 y 3: 22 de octubre

• DNI terminados en 4 y 5: 23 de octubre

• DNI terminados en 6 y 7: 24 de octubre

• DNI terminados en 8 y 9: 27 de octubre