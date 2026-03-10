Certificado Único de Discapacidad: qué tener en cuenta para renovarlo

Algunos grupos que tienen que renovar el CUD en noviembre están exceptuados de hacerlo, mientras que otros deberán completar el trámite

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es una herramienta fundamental para las personas con algún tipo de discapacidad, ya que les permite hacer valer sus derechos y acceder a prestaciones. Es decir, se trata de un documento que le permite a los beneficiarios obtener tratamientos médicos y de rehabilitación, medicamentos con cobertura total o con descuentos y pasajes gratuitos en el transporte público, además de otros beneficios previstos en la normativa vigente.

Por su alcance y validez nacional, se trata del instrumento oficial que reconoce de manera formal la condición de discapacidad de una persona. El trámite tanto para su obtención como renovación es totalmente gratuito, personal y depende de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Ambos trámites pueden iniciarse a través de la plataforma Mi Argentina o de forma presencial en los centros habilitados según el domicilio del solicitante.

Renovación del CUD: qué tener en cuenta

Para quienes el CUD venció durante 2025, se confirmó que no será necesario renovarlo. La Resolución 2520/2024 establece la extensión automática de la validez tanto para el certificado en formato papel como para la versión digital.

La medida busca evitar demoras en los turnos, reducir trámites y asegurar la continuidad en el acceso a las prestaciones. Así, las personas con discapacidad no verán interrumpidos sus beneficios y podrán realizar sus gestiones sin necesidad de una renovación inmediata. No obstante, aquellas personas cuyo certificado haya vencido en el 2024 o antes, se encuentran obligados a renovar la documentación en este 2025.

Para iniciar la renovación del Certificado Único de Discapacidad (CUD), la persona interesada debe completar un formulario disponible en argentina.gob.ar, donde se solicita indicar el tipo de trámite que se realizará y describir el motivo de salud que justifica la solicitud del certificado.

Una vez enviado ese formulario inicial, el sistema muestra cuál es la documentación necesaria según cada caso. Por ejemplo, cuando se trata de una primera solicitud por una discapacidad visual, se exige la presentación de los siguientes elementos:

DNI de la persona a evaluar, tanto original como fotocopia

Estudios complementarios con una antigüedad máxima de 12 meses que respalden el diagnóstico, como campo visual u otras pruebas que lo acrediten, en original y copia

Una planilla específica para personas con discapacidad visual, que debe ser completada por un médico oftalmólogo y contar con una antigüedad no mayor a 12 meses. Este documento se descarga directamente desde argentina.gob.ar

Planilla de solicitud del Certificado Único de Discapacidad correspondiente

Otro ejemplo es el de la renovación del certificado por discapacidad intelectual o mental, que requiere presentar la siguiente documentación:

DNI del solicitante, original y fotocopia, junto con el CUD anterior. En caso de extravío, se debe acompañar la denuncia policial por pérdida

Certificado médico completo o resumen de historia clínica, con una antigüedad no mayor a 12 meses. Este documento debe detallar el diagnóstico principal, antecedentes, tiempo de evolución, situación actual, secuelas, tratamientos farmacológicos y/o de rehabilitación, además de la firma y sello del profesional o del equipo tratante

Informes actualizados de otros profesionales de la salud, como evaluación neurocognitiva o informe psicológico, si se cuenta con ellos

Cuando la persona no dispone de un certificado médico que cumpla con esas características, el portal Argentina.gob.ar recomienda presentar una planilla alternativa que puede descargarse desde la misma web, la cual deberá estar completada por el equipo tratante y tener una antigüedad inferior a 12 meses. Asimismo, si el diagnóstico incluye Epilepsia, es obligatorio presentar una planilla adicional específica para ese cuadro clínico.

Qué es el CUD y cuál es su función

El CUD es un certificado oficial que acredita una discapacidad permanente o prolongada. Su otorgamiento se encuentra a cargo de una Junta Evaluadora interdisciplinaria, integrada por profesionales de distintas áreas, que analiza cada caso de manera individual.

Con el documento vigente, las personas pueden acceder a prestaciones médicas, tratamientos específicos, medicamentos, beneficios como viajar en transporte público sin costo, entre otros.

Para iniciar el trámite, la guía de ANDIS establece que se debe cargar la información personal en Mi Argentina, confirmar la documentación médica y luego avanzar con la selección del lugar donde se realizará la evaluación presencial. Los informes médicos deben estar actualizados y acompañar de forma precisa el diagnóstico y las necesidades de apoyo.