Internación domiciliaria PAMI: requisitos, cómo solicitarla y qué cubre en 2026

La internación domiciliaria de PAMI es una opción para aquellos pacientes que requieren cuidados, pero no estrictamente en un hospital

La internación domiciliaria es una de las prestaciones que PAMI pone a disposición de sus afiliados cuando una situación de salud requiere cuidados médicos continuos, pero no necesariamente la permanencia en un establecimiento hospitalario.

Sin embargo, es importante tener presente que la internación domiciliaria no es ilimitada ni automática: cuenta con tiempos, alcances y criterios definidos, y su otorgamiento depende de una evaluación médica integral.

Qué es la internación domiciliaria y qué tipo de atención cubre PAMI

La prestación de internación domiciliaria de PAMI, obra social de jubilados y pensionados, brinda atención médica, asistencial y de rehabilitación en el domicilio del afiliado. Está pensada para personas que cursan una patología aguda o subaguda y requieren un abordaje multidisciplinario durante su proceso de recuperación. Esto implica la intervención coordinada de distintos profesionales de la salud, según el cuadro clínico y la evolución del paciente.

El objetivo principal es garantizar cuidados adecuados fuera del ámbito hospitalario, evitando internaciones prolongadas cuando no son estrictamente necesarias. No obstante, esta modalidad exige condiciones específicas: el domicilio debe ser apto para la atención, y es indispensable la participación activa de familiares, acompañantes o responsables que colaboren con el cuidado diario.

La internación domiciliaria tiene límites y alcances definidos. No se trata de un servicio permanente, sino de una prestación limitada, la cual se orienta a una etapa concreta del tratamiento. La continuidad o finalización de la atención depende de la evolución del paciente y de las evaluaciones médicas que se realicen durante el proceso.

Requisitos, quién inicia el trámite y cómo se gestiona la solicitud

Uno de los aspectos centrales de la internación domiciliaria de PAMI es que el afiliado no debe realizar ninguna gestión personal para solicitarla. El trámite corresponde exclusivamente al médico de cabecera, al médico tratante o al médico de la empresa de Internación Domiciliaria (ID), según el caso.

La solicitud se inicia mediante la emisión de una Orden Médica Electrónica (OME). Este documento debe ser generado por el profesional correspondiente e incluir información precisa: descripción de la patología, fecha del evento de salud, domicilio donde se brindará la asistencia y un teléfono de contacto. Además, se debe adjuntar un resumen de la historia clínica o una epicrisis que respalde la indicación médica.

La OME se carga directamente en el sistema de PAMI para su evaluación por el Nivel Central, que es el encargado de analizar la solicitud y autorizar la prestación según los criterios establecidos. En este circuito habitual, el afiliado no tiene que presentarse en agencias ni realizar trámites adicionales.

Solo en situaciones excepcionales, cuando no es posible contar con la Orden Médica Electrónica, se admite la presentación de documentación de manera presencial. En estos casos, la documentación puede ser presentada por el afiliado o por un familiar, acompañante o responsable.

Cuando no hay OME, se debe presentar un formulario de solicitud o renovación, junto con un resumen de historia clínica elaborado por el médico de cabecera o tratante, donde conste claramente el diagnóstico que motiva la internación domiciliaria. También es obligatorio informar los datos completos del domicilio donde se brindará la atención, teléfonos de contacto y los datos del familiar o responsable a cargo.

Un requisito indispensable en todas las solicitudes de inicio —ya sea por externación hospitalaria o por inicio directo desde el domicilio— es la firma del Acuerdo Médico-Familiar. Este documento formaliza el compromiso entre el equipo de salud y el entorno del paciente, y es obligatorio para que la prestación pueda ponerse en marcha.