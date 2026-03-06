El Instituto Nacional ofrece un subsidio para jubilados y pensionados que requieren asistencia domiciliaria. Requisitos y cómo tramitarlo

Acompañar a una persona mayor que atraviesa limitaciones físicas o psíquicas implica, muchas veces, contar con apoyo especializado. Para quienes no disponen de una red familiar o social que pueda asumir esa tarea, existen herramientas específicas destinadas a garantizar cuidados adecuados en el hogar.

En ese marco, el Programa de Atención Médica Integral ofrece una ayuda económica orientada a jubilados y pensionados que necesitan asistencia diaria. Se trata del subsidio para auxiliares domiciliarios y acompañantes terapéuticos, una prestación que puede gestionarse durante marzo y que apunta a sostener la permanencia del afiliado en su día a día.

PAMI: en qué consiste el subsidio para auxiliar domiciliario

El subsidio para auxiliar domiciliario es una prestación económica que otorga PAMI de manera parcial para cubrir el costo de un cuidador o acompañante terapéutico. Su finalidad es asistir a afiliados que presentan dependencia funcional y requieren apoyo en actividades cotidianas, cuidado personal y acompañamiento.

El beneficio no se otorga de forma automática. Cada solicitud es evaluada individualmente por el equipo social del organismo, que analiza la situación particular del afiliado y su contexto. El objetivo es determinar si existe una necesidad concreta de acompañamiento profesional en el hogar.

Esta ayuda está dirigida a jubilados y pensionados que, por razones físicas, cognitivas o psicológicas, ven afectada su autonomía y no cuentan con familiares o personas cercanas que puedan asumir el rol de cuidado de manera sostenida.

Pueden iniciar el trámite la persona afiliada, un apoderado o apoderada, o un familiar directo. La gestión puede realizarse tanto de manera online como presencial en la agencia correspondiente al domicilio del afiliado.

La finalidad central del subsidio es favorecer que la persona mayor continúe viviendo en su hogar, evitando internaciones que no resulten indispensables y promoviendo una mejor calidad de vida a través de apoyo personalizado.

Requisitos y pasos para solicitar el beneficio

Para acceder al subsidio, es necesario cumplir con una serie de condiciones establecidas por PAMI. En primer lugar, la persona solicitante debe estar afiliada al organismo. Además, debe presentar limitaciones funcionales psicofísicas que dificulten su autonomía en la vida diaria.

Otro requisito clave es no contar con una red de apoyo familiar o social que pueda cubrir adecuadamente las necesidades de cuidado. Esta situación será evaluada por el equipo social, que analizará tanto el grado de dependencia como el entorno en el que vive el afiliado.

La aprobación del subsidio dependerá del resultado de esa evaluación integral. El equipo profesional determinará si corresponde otorgar la ayuda económica y en qué condiciones.

El trámite puede realizarse por tres vías. Una opción es a través de la página web oficial de PAMI, donde se inicia la solicitud de manera digital. También es posible gestionarlo desde la aplicación Mi PAMI, disponible para celulares y tablets. La tercera alternativa es concurrir de forma presencial a la agencia PAMI correspondiente, solicitando previamente un turno online para agilizar la atención.

Para completar la solicitud, se debe presentar documentación específica. Entre los requisitos figuran el Documento Nacional de Identidad (DNI), el último recibo de cobro o la credencial de afiliación y el consentimiento informado firmado por el afiliado o su responsable.

Asimismo, es necesario adjuntar un informe médico actualizado que detalle el estado de salud y describa las limitaciones funcionales. También se solicita una nota en la que se exponga la necesidad de contar con un acompañante domiciliario.

Toda la documentación presentada es revisada por el equipo profesional de PAMI antes de emitir una resolución. Solo tras ese análisis se define si el subsidio es aprobado.

El subsidio para acompañantes terapéuticos y auxiliares domiciliarios forma parte de las prestaciones orientadas a brindar cuidados integrales a jubilados y pensionados. A través de esta herramienta, el organismo busca acompañar situaciones de dependencia y facilitar que las personas mayores permanezcan en su hogar con el apoyo necesario.