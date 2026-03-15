Comenzó la vacunación antigripal 2026: la lista de grupos que reciben la dosis gratis

El Ministerio de Salud de la Nación adelantó tres semanas el inicio de la inmunización para proteger a la población de riesgo antes del invierno

Con la llegada de los primeros días frescos, el sistema de salud argentino puso en marcha un operativo clave para prevenir complicaciones respiratorias durante los meses más fríos. El Ministerio de Salud de la Nación oficializó el lanzamiento de la Campaña Nacional de Vacunación Antigripal 2026, una iniciativa que este año presenta una particularidad estratégica: se adelantó tres semanas en comparación con el calendario del año anterior para anticiparse a los picos de circulación viral.

Este movimiento preventivo busca garantizar que los sectores más vulnerables de la sociedad desarrollen los anticuerpos necesarios antes de que el invierno se instale plenamente. En esta oportunidad, las autoridades sanitarias hicieron hincapié en la aparición de una nueva variante de influenza A (H3N2) detectada en el hemisferio norte, lo que exige una cobertura temprana para evitar el colapso de los centros asistenciales y reducir la mortalidad por cuadros respiratorios graves.

Vacuna contra la gripe: quiénes deben aplicársela y dónde encontrar las dosis

La campaña está dirigida a grupos específicos que, por su condición biológica o factores de riesgo, presentan una mayor probabilidad de sufrir complicaciones por la gripe. El acceso a la dosis es gratuito en hospitales públicos y vacunatorios de todo el país para los siguientes grupos prioritarios:

Personal de salud del ámbito público y privado.

Personas mayores de 65 años (recibirán la dosis adyuvantada).

Niños y niñas de 6 a 24 meses de edad (esquema de dos dosis).

Personas gestantes en cualquier trimestre del embarazo.

Puérperas hasta 10 días después del parto , si no se vacunaron durante el embarazo.

Personas de 2 a 64 años con factores de riesgo (obesidad, diabetes, enfermedades cardíacas, respiratorias o renales crónicas e inmunodeficiencias).

Para los pacientes con factores de riesgo, es necesario presentar documentación médica que acredite su condición, mientras que para el resto de los grupos no se requiere orden previa. La inmunización es fundamental para mitigar la circulación del virus y proteger de manera indirecta a quienes no pueden recibir la vacuna.

Un operativo federal con más de 8 millones de vacunas antigripales

Para dar respuesta a la demanda nacional, el Estado nacional adquirió un total de 8.160.000 dosis que ya fueron distribuidas en las 24 jurisdicciones del país. La logística se coordinó con los referentes sanitarios provinciales para asegurar que la aplicación comience de manera simultánea en todo el territorio argentino, priorizando las zonas con mayor densidad poblacional y centros de salud de alta concurrencia.

A continuación, se detallan algunos puntos clave para tener en cuenta antes de asistir al vacunatorio:

Compatibilidad: la vacuna antigripal puede aplicarse el mismo día que otras vacunas del Calendario Nacional, incluida la dosis contra el Covid-19, sin necesidad de intervalos de espera.

Dosis pediátrica: los niños de entre 6 y 24 meses deben recibir dos dosis con un intervalo mínimo de cuatro semanas entre la primera y la segunda.

Tipos de vacunas: se distribuyen tres variedades (pediátrica, para adultos y adyuvantada para mayores de 65) según la respuesta inmunológica requerida por cada franja etaria.

Gratuidad: la aplicación no tiene costo alguno en los centros de salud oficiales y no depende de la cobertura de obra social o prepaga para los grupos de riesgo.

Los especialistas subrayan que la inmunización anual es la herramienta más efectiva para reducir las internaciones y las secuelas graves. Dado que el virus de la influenza muta constantemente, es imprescindible renovar la protección cada año con las cepas actualizadas que recomienda la Organización Mundial de la Salud para el hemisferio sur.