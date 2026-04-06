Una comunidad implementó un acuerdo conjunto para demorar el uso de dispositivos personales en la infancia y fortalecer los lazos familiares

La mayoría de los chicos tiene su primer celular alrededor de los 11 años. Es una edad cada vez más temprana. Los gobiernos intentan poner límites, pero frenar la tendencia parece imposible.

Sin embargo, hay una excepción notable. Greystones, un pueblo irlandés de 18.000 habitantes, logró retrasar ese momento sin necesidad de leyes ni prohibiciones.

El cambio llegó por un camino diferente. Las familias y las escuelas acordaron actuar juntas ante el impacto creciente de la tecnología en la infancia. No hubo imposiciones. Solo un compromiso colectivo.

El municipio está ubicado en el condado de Wicklow. Allí, padres, madres y docentes decidieron probar un experimento social: que los niños disfruten de una infancia más analógica, lejos de los smartphones.

El pacto que eliminó la presión social

Las asociaciones de familias de ocho escuelas primarias del municipio propusieron algo simple pero poderoso. Ningún niño tendría un teléfono hasta comenzar la educación secundaria, entre los 12 y los 13 años.

La clave del éxito está en la decisión colectiva. Al adoptarla todos juntos, desapareció la presión social que muchos padres enfrentan.

Ya no existe el temor de que su hijo sea el único de la clase sin dispositivo. Nadie queda excluido porque todos están en la misma situación. Y el resultado fue contundente: funcionó.

El modelo se sostiene en la confianza mutua. Cuando todas las familias acuerdan la misma regla, ningún padre se siente presionado a romperla para que su hijo no quede aislado.

Una respuesta a la crisis de salud mental infantil

Detrás de esta iniciativa hay algo más profundo que una simple preocupación por el tiempo de pantalla. Las familias y docentes habían detectado un aumento de la ansiedad infantil vinculado al uso temprano de dispositivos móviles y redes sociales.

También preocupaban otros riesgos concretos. El acceso a contenidos inapropiados. La exposición constante a estímulos digitales. El ciberacoso entre menores.

Retrasar el uso del smartphone no elimina por completo estos problemas. Pero sí reduce su impacto en una etapa especialmente vulnerable del desarrollo cerebral y emocional.

Los especialistas coinciden en que los primeros años de la adolescencia son críticos. La formación de la identidad, la autoestima y las habilidades sociales se construyen en esa ventana temporal.

Los primeros resultados del experimento irlandés

En Greystones, los primeros resultados son alentadores. Las escuelas y familias reportan cambios visibles en el comportamiento de los chicos.

Se observa menos ansiedad en el aula. Menos dependencia digital. Más tiempo dedicado a jugar, interactuar cara a cara y desarrollar vínculos fuera de las pantallas.

Los niños también muestran mayor capacidad de concentración en clase. Y los recreos volvieron a llenarse de juegos tradicionales, conversaciones y actividades físicas.

El modelo de Greystones demuestra que es posible crear entornos donde los chicos crezcan con menos presión digital, siempre que las familias actúen de manera coordinada.

La experiencia irlandesa empieza a generar interés en otros países. Varias comunidades estudian replicar el modelo, adaptándolo a sus contextos locales.