La ANMAT canceló de forma definitiva a HLB Pharma y Ramallo por el fentanilo contaminado y graves fallas en controles de calidad.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) resolvió dar por terminadas las habilitaciones de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo. La medida implica su baja definitiva del sistema regulatorio, en el marco de la causa vinculada a la producción de fentanilo contaminado.

La resolución quedó oficializada mediante la Disposición 1848/2026, publicada en el Boletín Oficial.

Escándalo del fentanilo: ANMAT dio de baja a HLB Pharma y Ramallo de forma definitiva

La determinación actual complementa una decisión anterior, la Disposición 3158/2025, emitida en mayo del año pasado. En aquel momento, ya se había ordenado la inhibición total de sus actividades y la prohibición de comercializar cualquier producto.

Desde entonces, ambas firmas quedaron imposibilitadas de producir, mientras avanzaban las inspecciones técnicas, auditorías regulatorias y el análisis de documentación judicial.

La investigación administrativa se originó tras detectarse serias irregularidades en los procesos de fabricación, control y trazabilidad de los medicamentos elaborados por las compañías involucradas.

Uno de los hallazgos más críticos fue la presencia de contaminación microbiana en el producto Fentanilo HLB, situación que fue asociada a un número significativo de fallecimientos.

Control sobre los productos en circulación

Con la baja definitiva ya formalizada, la ANMAT recordó que cualquier institución que aún conserve medicamentos o insumos alcanzados por la disposición previa debe garantizar su correcta trazabilidad.

Esto incluye procedimientos de traslado, destrucción o disposición final, con el objetivo de evitar riesgos para la salud pública.

Fundamentación de la medida

El organismo explicó los motivos de la decisión con el siguiente argumento:

"Los hechos reportados demostrarían que se trataría de productos contaminados elaborados en un establecimiento con deficiencias en el cumplimiento de las Buenas Prácticas y por ello no se puede asegurar que los productos se hayan fabricado en el mismo cumplan, en forma uniforme y controlada, con los requerimientos de seguridad y eficacia de acuerdo con las normas de calidad adecuadas al uso que se les pretende dar y conforme a las condiciones exigidas para su comercialización".

ANMAT retira del mercado una réplica de un reconocido repelente con etiquetas en chino

Por otra parte, a fines de marzo pasado, la ANMAT prohibió la venta, uso y publicidad de una réplica del repelente de insectos "OFF!", tras comprobar que no cuenta con registro sanitario y su procedencia es desconocida.

El repelente tenía las inscripciones integramente en chino y fue detectado en un comercio de la Provincia de Buenos Aires durante inspecciones del Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal del organismo.

La empresa que fabrica el "OFF!" originalmente, Johnson & Son, confirmó que no participó en la elaboración, importación ni registro del artículo. No obstante, se desconoce la empresa que elaboró esta copia, por lo cual, no es posible garantizar su eficacia, seguridad ni que cumpla con los ingredientes permitidos por la normativa vigente.

Esta medida fue dispuesta por el ANMAT en el Boletín Oficial e informó que se "prohíbese del uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional en todas sus presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos, del producto 'Repelente de insectos' de la marca "OFF! con inscripciones íntegramente en idioma chino, sin datos de inscripción sanitaria ante la ANMAT".