Un neurólogo advierte sobre el peligro de quedarse dormido mirando una serie en la cama o el sillón

Ver algo antes de dormir afecta la calidad del sueño y genera alteraciones en los ritmos cerebrales, advierte un especialista en descanso

Dormirse mirando series es uno de los hábitos más extendidos entre quienes usan plataformas de streaming. Pero también es uno de los más perjudiciales para la salud del sueño.

Así lo advirtió el neurólogo Conrado Estol, quien alertó sobre los riesgos de esta práctica cotidiana. Según el especialista, quedarse dormido frente a una pantalla altera los ciclos naturales del organismo.

El resultado: un descanso de mala calidad que no cumple su función reparadora.

En un video publicado en sus redes sociales, Estol describió una escena familiar para millones de personas. Alguien prende Netflix, Amazon Prime o cualquier plataforma con la idea de relajarse un rato.

Pero en lugar de apagar el dispositivo a tiempo, empieza a cabecear frente a la pantalla. Cuando finalmente despierta, ya pasaron dos tercios de la película o el episodio.

"Cuidado a la noche. No prendas el streaming y empieces a cabecear; cuando te das cuenta de que te dormiste en dos tercios de la serie o película que estás mirando... es muy malo eso", afirmó el neurólogo.

Por qué dormirse frente al streaming arruina tu descanso

El problema no es solo quedarse dormido en el sofá o la cama. Es el momento y la forma en que ocurre.

Según Estol, el cuerpo llega a ese punto con un estado de alerta que no corresponde al momento previo al sueño profundo, lo que convierte esta situación en una especie de siesta bajo las peores condiciones posibles.

La exposición a la luz de las pantallas mantiene al cerebro estimulado. Esto dificulta que el organismo entre en las fases profundas del sueño, aquellas que permiten la verdadera recuperación física y mental.

Además, este tipo de siestas accidentales suelen ocurrir mucho antes del horario ideal para dormir. Estol menciona casos en los que esto pasa incluso antes de las 23 horas.

El resultado es un sueño fragmentado, superficial y poco reparador. Al día siguiente, la persona puede sentirse cansada aunque haya pasado varias horas acostada.

Qué es la higiene del sueño y por qué importa

El concepto de higiene del sueño agrupa todas las prácticas que favorecen un descanso de calidad. Entre ellas, mantener horarios regulares, crear un ambiente oscuro y silencioso, y evitar estimulantes.

Pero uno de los puntos clave es reducir la exposición a dispositivos electrónicos durante las horas previas al descanso nocturno, ya que las pantallas emiten luz azul que inhibe la producción de melatonina, la hormona del sueño.

Estol enfatizó que quedarse dormido mirando contenido audiovisual representa una falla directa en esta higiene del sueño.

No se trata solo de cuántas horas se duerme, sino de cómo se estructura ese descanso. Un sueño de mala calidad afecta el rendimiento cognitivo, el estado de ánimo y hasta el sistema inmunológico.

Cómo evitar la trampa del streaming nocturno en el celular

La recomendación del especialista es clara: ajustar los hábitos cotidianos para prevenir que el cansancio derive en situaciones que comprometen el sueño natural.

Estol sugiere establecer un horario límite para el uso de plataformas de streaming. Si alguien siente que está empezando a cabecear, lo mejor es apagar el dispositivo de inmediato.

"Eso es una especie de siesta a la peor hora, de la peor forma. Estás muy despabilado. Y falta todavía para las 23, hacelo", aseguró el neurólogo en su mensaje.

Otras estrategias incluyen crear rutinas previas al sueño que no involucren pantallas. Leer un libro en papel, escuchar música suave o practicar técnicas de relajación pueden ayudar.

También es útil mantener los dispositivos electrónicos fuera del dormitorio, para evitar la tentación de usarlos justo antes de dormir o durante la madrugada si uno se despierta.

Según Estol, con tan solo mejorar esta conducta se obtienen múltiples beneficios. La calidad de vida mejora, el rendimiento diario aumenta y los efectos se notan en poco tiempo.

La advertencia del especialista destaca un problema que muchos subestiman. Evitar las pantallas antes de acostarse no es solo una recomendación más: es una intervención concreta para proteger el sueño y, con él, la salud integral de las personas.