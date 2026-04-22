La provincia que empieza a vacunar en los autos: cómo y dónde funcionará

El sistema de salud de Neuquén se prepara para un despliegue inédito sobre el asfalto. Con el objetivo de revertir la caída en las coberturas de inmunización, el Ministerio de Salud provincial lanzará una estrategia de proximidad denominada AutoVac. La iniciativa busca sacar las dosis de los vacunatorios convencionales y hospitales para llevarlas directamente a los puntos de mayor circulación, facilitando el acceso a quienes, por motivos laborales o de rutina, postergan la actualización de sus esquemas.

Esta modalidad, que ya tuvo experiencias exitosas en otros contextos sanitarios, se reactiva ahora con un enfoque preventivo y federal dentro del territorio neuquino. Bajo la premisa de no generar demoras en el tránsito y ofrecer un servicio dinámico, los puestos de vacunación estarán estratégicamente ubicados en los ingresos a las ciudades y en corredores clave. El plan piloto comenzará este fin de semana, aprovechando la reducción del flujo vehicular comercial para priorizar a las familias y conductores particulares que transitan por la región.

El cronograma y los puntos clave del AutoVac en Neuquén

El debut de este sistema está programado para este sábado, en una acción coordinada que unirá esfuerzos entre las carteras sanitarias de Neuquén y Río Negro. El epicentro del operativo será el Puente Carretero que une la capital provincial con Cipolletti, un punto neurálgico donde se espera una gran afluencia de personas entre las 10 y las 16 horas. La estructura está pensada para que el conductor pueda detener su vehículo a un costado de la calzada, realizar una consulta rápida de su carnet digital y aplicarse la dosis correspondiente en cuestión de minutos.

Además del puente interprovincial, la red de vacunación al paso se extenderá hacia otras zonas estratégicas de la provincia. Los puestos de control y asistencia sanitaria estarán presentes en el ex peaje de Centenario sobre la Ruta 7, en el emblemático monumento a "La Última Cena" en Cutral Co, y en diversas camineras del interior profundo como Zapala, Las Lajas y Piedra del Águila. Esta distribución busca cubrir tanto el área metropolitana como los corredores turísticos y logísticos que conectan el centro con la cordillera.

Vacunas disponibles y el objetivo de la campaña

En estos puestos de ruta se aplicarán principalmente las dosis contempladas en el Calendario Nacional de Vacunación, con especial énfasis en la campaña antigripal, la vacuna contra el neumococo, la hepatitis B y la doble bacteriana. Si bien el sistema está abierto a toda la población mayor de edad, el foco principal está puesto en los adultos mayores y las personas gestantes, grupos que suelen presentar mayores dificultades para acercarse a los centros de salud tradicionales durante los días hábiles.

El ministro de Salud, Martín Regueiro, destacó que la demanda creció significativamente este año, superando en un 30% las aplicaciones del periodo anterior. Sin embargo, el funcionario advirtió sobre la irregularidad en la provisión de insumos por parte del Gobierno Nacional, lo que obliga a la provincia a ser extremadamente eficiente en la distribución de las dosis disponibles. El AutoVac se presenta, así, como una herramienta de optimización: una oportunidad para que los ciudadanos completen su protección sanitaria "sin bajarse del auto" y en un tiempo estimado de apenas tres minutos por paciente.